Количество брошенных судов выросло на треть

По данным Международной федерации транспортников (ITF), количество случаев оставления судов выросло относительно четырех месяцев 2024 года на 33%. На начало мая этого года было зафиксировано 158 таких случаев, тогда как годом ранее 119, сообщает Splash.

Такая ситуация затронула по меньшей мере 1,5 тыс. моряков, которые остались без зарплаты, еды, воды, медицинской помощи. В ITF подчеркивают, что эта тенденция указывает на усиление гуманитарного кризиса судоходной отрасли по всему миру.

«За каждой цифрой стоит человек, которого подвели отрасль и правительства, отвечающие за ее регулирование. Тот факт, что мы идем к тому, чтобы побить ужасающий рекорд прошлого года, говорит о том, что необходимы срочные реформы», – прокомментировал генеральный секретарь ITF Стивен Коттон.

В 2024 году инспекторы ITF требовали взыскать в счет невыплаченной зарплаты морякам 58,1 млн долларов, из них 13,5 млн долларов – экипажам брошенных судов. В этом году Федерации уже удалось вернуть таким морякам 4,1 млн долларов. Но несмотря на это, в ITF заявляют, что возможности Федерации принимать реальные меры ограничены, а механизмы обеспечения контроля над ситуацией не срабатывают.

«Часто даже невозможно определить, кому принадлежит судно. Растущая безнаказанность делает ситуацию особенно опасной», – отмечают в Федерации.

В ITF считают, что в основе кризиса лежит система удобных флагов, позволяющая регистрировать судам в странах со слабым нормативным надзором, минимальным налогообложением и ограниченной прозрачностью. «Сегодня более 50% мирового торгового флота зарегистрировано в государствах с удобными флагами, на долю которых приходится более 80% известных случаев отказа от судов», – подчеркивают в федерации.

Недавно ITF добавила в официальный список стран с удобным флагом Тувалу и Гвинею-Бисау. «Эти страны были связаны с теневым флотом, который перевозит подсанкционные грузы и избегают проверок», – пишет издание. Таким образом, теперь в этом списке 45 стран.

«Судоходство — двигатель мировой торговли, однако его работники рассматриваются как расходный материал, — сказал С.Коттон. – Мы должны реформировать систему удобных флагов. Каждое судно должно быть под флагом, который подтверждает прозрачную, прослеживаемую связь с его истинным бенефициаром».

ITF призывает к глобальному пересмотру системы регистрации судов и более надежным инструментам принуждения для регулирующих органов. Ключевые реформы включают, в частности, обязательное обеспечение прозрачности в вопросах владения судами, предоставление властям полномочий задерживать суда, связанные с невыплатой заработной платы, установление международных стандартов отчетности для регистров удобных флагов и гарантированное обеспечение питания, заработной платы и репатриации для моряков, оказавшихся в затруднительном положении.

«Только посредством связи между судном и его владельцем, а также политической воли к обеспечению соблюдения международного морского права, мы сможем положить конец этому кризису», — считает С.Коттон.

Учитывая, что более 1,5 млн моряков обеспечивают 90% мировой торговли, ITF предупреждает, что без решительных действий брошенные суда и экипажи могут стать нормой в мировом судоходстве.

Фото: Splash / NUSPM