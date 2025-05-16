DP World инвестирует в сирийский порт Тартус

Правительство Сирии и DP World подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает SANA. Согласно документу DP World инвестирует 800 млн долларов в развитие порта Тартус.

Меморандум предусматривает комплексные инвестиции в развитие, управление и эксплуатацию многоцелевого терминала в порту Тартус, что будет способствовать повышению эффективности порта, увеличению его эксплуатационных возможностей и усилению его роли как ключевого узла региональной и международной торговли.

Стороны также договорились сотрудничать в создании промышленных зон и свободных зон, а также сухих портов и транзитных грузовых станций в ряде стратегических районов Сирийской Арабской Республики, что отражает приверженность обеих сторон поддержке экономического развития и содействию торговле и транспорту.

В мае CMA CGM подписала соглашение с правительством Сирии о развитии порта Латакия сроком на 30 лет. CMA CGM инвестирует 260 млн долларов в развитие порта, включая строительство нового причала. Группа работает в Латакии с 2009 года.

Фото: SANA