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В Большом порту задержали кокаин
14.05.2025

В Большом порту задержали кокаин

    • В Большом порту задержали кокаинСотрудники Балтийской таможни совместно с МВД России пресекли контрабанду 50 кг кокаина, сообщили SeaNews в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления. Стоимость партии на черном рынке превышает 500 млн рублей.

    Судно (название не сообщается) в Большой порт Санкт-Петербург прибыло из Латинской Америки. В ходе таможенного контроля было выявлено пятьдесят брикетов с белым порошкообразным веществом. Брикеты злоумышленники сокрыли в специально оборудованном тайнике в технических полостях контейнера с бананами.

    Экспертами установлено, что обнаруженное вещество является наркотическим средством кокаин.

    Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы пожизненно. Следствие продолжается.

    Фото: Балтийская таможня


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