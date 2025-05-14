В Большом порту задержали кокаин

Сотрудники Балтийской таможни совместно с МВД России пресекли контрабанду 50 кг кокаина, сообщили SeaNews в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления. Стоимость партии на черном рынке превышает 500 млн рублей.

Судно (название не сообщается) в Большой порт Санкт-Петербург прибыло из Латинской Америки. В ходе таможенного контроля было выявлено пятьдесят брикетов с белым порошкообразным веществом. Брикеты злоумышленники сокрыли в специально оборудованном тайнике в технических полостях контейнера с бананами.

Экспертами установлено, что обнаруженное вещество является наркотическим средством кокаин.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы пожизненно. Следствие продолжается.

Фото: Балтийская таможня