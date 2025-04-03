Контрабанда лесоматериалов на 15 с лишним миллионов

Сотрудники оперативно-розыскного отдела Краснодарской таможни совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УТ МВД России по Южному федеральному округу выявили преступную группу, занимавшуюся контрабандой леса.

Как сообщили SeaNews в пресс-службе Краснодарской таможне, по поддельным документам в Грузию было вывезено порядка 1,4 тыс. кубометров лесоматериалов стоимостью более 15 млн рублей.

«При таможенном декларировании предоставлялись фиктивные договоры купли-продажи товара, подтверждающие право владения, пользования и распоряжения экспортируемой древесиной, а также законность ее заготовки. Злоумышленники заключали внешнеторговые контракты через подконтрольные юридические лица, находящиеся на территории России и Грузии», – рассказал и.о. заместителя начальника Краснодарской таможни Дмитрий Дрожжин.

По факту контрабанды стратегически важных ресурсов в отношении участников преступной группы возбуждено 12 уголовных дел по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере).

За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет или штраф в размере до 1 млн рублей, отметили в пресс-службе Краснодарской таможни.

Фото: пресс-служба Краснодарской таможни