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Российский морской регистр судоходства наделен полномочиями на освидетельствование речных судов
11.04.2025

Российский морской регистр судоходства наделен полномочиями на освидетельствование речных судов

    • Минтранс России наделил Российский морской регистр судоходства полномочиями на классификацию и освидетельствование судов в соответствии с положениями Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации (КВВТ). Соответствующее соглашение подписали заместитель министра транспорта Александр Пошивай и генеральный директор РС Сергей Куликов, сообщает пресс-служба Минтранса.

    Таким образом, в периметр деятельности Регистра теперь входят объекты, регламентированные не только положениями Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, но и КВВТ.

    Расширение полномочий Регистра позволит более широко использовать практический опыт организации в области технического наблюдения за судами различных типов и назначения, что будет содействовать повышению стандартов эксплуатационной надежности и экологической безопасности флота, в том числе и на внутренних водных путях страны. Расширение спектра услуг Регистра создаст для судовладельцев возможность выбора классификационного общества и в целом будет способствовать дальнейшему развитию качественных сервисов на рынке водного транспорта и уверенному движению отрасли вперед.

    Новые полномочия предоставлены Российскому морскому регистру на основании положительного заключения Морской администрации Российской Федерации о соответствии организации всем применимым требованиям для такого расширения сферы деятельности. «В современных экономических условиях организация продолжит совершенствовать производственные процессы и процедуры освидетельствования, диверсифицировать свою деятельность, повышая клиентоориентированность и содействуя повышению конкурентоспособности российского флота на международной арене», — говорится в пресс-релизе.

    Фото: пресс-служба Минтранса


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