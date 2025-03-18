Азиатские региональные линии ринулись в Мексику

Семь региональных азиатских и ближневосточных контейнерных перевозчиков объединились, чтобы выйти на мексиканский рынок на фоне частичного переноса производства из Китая в эту страну, сообщает Loadstar.

Речь идет о китайской Sinotrans Container Lines (SCL), тайваньской TS Lines, арабских SeaLead Shipping и Emirates Shipping Line, таиландской Regional Container Lines (RCL), южнокорейских KMTC Line и Sinokor Merchant Marine, которые с 30 апреля запускают сервис Asia-Mexico Express (AMX).

Каждый оператор на этом маршруте задействует контейнеровоз вместимостью 2,8 тыс. TEU. Ротация сервиса следующая: Шанхай – Цинадо – Пусан – Мансанильо – Шанхай.

«RCL, в свою очередь, разместит на этом маршруте контейнеровоз «Ganta Bhum» и будет продвигать сервис как RCL Far East-Latin America», – говорится в заявлении таиландского перевозчика.

Транзитное время для рейсов из Китая составит 23-35 дней, из Пусана – 21 день.

Для Sinokor сервис на Мексику будет первым в истории компании с момента основания компании в 1989 году, а для KMTC Line – это возвращение на маршрут после «передачи» в 1985 году транстихоокеанских сервисов своему соотечественнику HMM.

«Некрупные перевозчики рассчитывают получить часть объема контейнерных грузов на Мексику, который увеличился по итогам прошлого года вырос на 12%», – поясняют в Linerlytica.

«Во время первого срока президента США Дональда Трампа в 2017-2020 годах в отношении Китая были введены пошлины, в результате чего производители перенесли часть производства в Мексику, Вьетнам и Таиланд для сборки китайских комплектующих в товары для отправки в США. Хотя положительное сальдо торгового баланса Китая с США сократилось, теперь страна продает в Мексике в 11 раз больше, чем импортирует из нее. Трамп, зная об этой «закулисной» торговле, теперь намерен ввести пошлины на мексиканские товары», – пишет издание.

Фото: RCL