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Власти Новой Зеландии хотят возобновить экспорт живого скота морем
10.12.2024

Власти Новой Зеландии хотят возобновить экспорт живого скота морем

    • Правительство новой Зеландии планирует возобновить экспорт живого скота морским путем и создать золотой стандарт его перевозки, но Морской союз (MUNZ) официально выступает против, сообщает Splash.

    Напомним, официальный запрет на экспорт живого скота вступил в силу 30 апреля 2023 года. Поэтапный отказ от экспорта был вызван протестами организаций по защите животных. Зоозащитники были недовольны плохими условиями содержания животных на скотовозах. Кроме того, во время транспортировки скота из Новой Зеландии произошло несколько инцидентов, в результате которых погибли члены экипажей и животные. Правительство страны приняло решение перейти к полному запрету в 2019 году.

    В 2020 году произошел инцидент со скотовозом «Gulf Livestock 1». По словам спасенного филиппинского офицера, судно попало в шторм, вызванный тайфуном Майсак, у него отказал двигатель, а потом его накрыла экстремальная волна, и оно затонуло. Погибли 42 члена экипажа и почти 6 тыс. животных. «Gulf Livestock 1» шел из Напира в Новой Зеландии в китайский порт Таншань.

    «Когда мы обсуждали этот вопрос в профсоюзе, даже наши докеры были обеспокоены благополучием животных. Это нехорошая торговля, она вредит животным, и это не то, чего должна придерживаться Новая Зеландия, учитывая ее репутацию качественного экспортера, которую мы заслужили упорным трудом. Правительство говорит о введении золотого стандарта в судоходстве для возобновления торговли, но, честно говоря, это всего лишь пиар-термин, не имеющий абсолютно никакого смысл», — отмечают в MUNZ.

    24 апреля 2023 года из Новой Зеландии отправился последний скотовоз с 6,3 тыс. голов живого скота на борту. Это было последнее судно с последней партией животных, отправленных из страны на экспорт.

    Ранее в правительстве страны заявляли, что запрет не повлияет на экономику страны, учитывая, что экспорт живого скота морем в 2021 году составил примерно 0,6% выручки экспорта сырьевого сектора. В 2022 году экспорт первичного сектора экономики Новой Зеландии составил 30 млрд долларов.

    Фото: Shipspotting, автор Tony des Landes


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