COSCO выкупил доли в таиландском порту

COSCO Shipping Ports приобрел крупнейший порт Таиланда – Лаем-Чабанг, выкупив доли у Hutchison Ports, сообщает Splash.

Китайский конгломерат приобрел 12,5% и 30% акций двух контейнерных терминалов в порту Лаем-Чабанг – Thai Laemchabang Terminal (TLT) и Hutchison Laemchabang Terminal (HLT) соответственно. Стоимость сделки оценивается в 110 млн долларов.

«Приобретение включает несколько причалов, три из них (на терминале Hutchison Laemchabang Terminal) находятся в стадии строительства. Общая пропускная способность после завершения строительства составит порядка 6,7 млн TEU в год», – пишет издание.

До этого терминал COSCO-PSA в Сингапуре был единственным портовым активом компании в Юго-Восточной Азии.

Фото: Hutchison Ports