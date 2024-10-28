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COSCO выкупил доли в таиландском порту
28.10.2024

COSCO выкупил доли в таиландском порту

    • COSCO Shipping Ports приобрел крупнейший порт Таиланда – Лаем-Чабанг, выкупив доли у Hutchison Ports, сообщает Splash.

    Китайский конгломерат приобрел 12,5% и 30% акций двух контейнерных терминалов в порту Лаем-Чабанг – Thai Laemchabang Terminal (TLT) и Hutchison Laemchabang Terminal (HLT) соответственно. Стоимость сделки оценивается в 110 млн долларов.

    «Приобретение включает несколько причалов, три из них (на терминале Hutchison Laemchabang Terminal) находятся в стадии строительства. Общая пропускная способность после завершения строительства составит порядка 6,7 млн TEU в год», – пишет издание.

    До этого терминал COSCO-PSA в Сингапуре был единственным портовым активом компании в Юго-Восточной Азии.

    Фото: Hutchison Ports


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