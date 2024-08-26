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Правительство одобрило подписание соглашения с «Новатэком» о развитии производства оборудования СПГ
26.08.2024

Льгота на ввоз оборудования для производства малотоннажного СПГ

    • Правительство РФ утвердило постановление от 22 августа 2024 года №1126 о предоставлении тарифной льготы на ввоз отдельных видов оборудования для строительства, оснащения и технического обслуживания объектов производства и реализации малотоннажного сжиженного природного газа.

    Как говорится в сообщении правительства, тарифная льгота подразумевает освобождение товаров от ввозной таможенной пошлины. Для её получения участникам внешнеторговой деятельности будет необходимо подтвердить целевое назначение ввозимого оборудования. Порядок такого подтверждения должно разработать и утвердить Минэнерго. Также Минэнерго обеспечит выдачу подтверждений участникам внешнеторговой деятельности.

    Решение будет действовать до 31 мая 2026 года. Оно направлено на расширение сети малотоннажных производств СПГ, ускорение темпов газификации регионов, замещение нефтепродуктов, используемых в качестве моторного топлива, более экологичным природным газом.

    Постановление подготовлено для реализации решения Совета Евразийской экономической комиссии, принятого 22 апреля 2024 года.

    Постановление от 22 августа 2024 года №1126

    Фото: из открытых источников


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