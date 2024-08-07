Глобальный рынок транспортировки фармпродукции растет

Транспортировка фармацевтической продукции – это растущий рынок для морских перевозчиков. Спрос на услуги по транспортировке и обработке чувствительных к температуре грузов стремительно растет, сообщает The Loadstar.

«Почти для половины препаратов необходимы сервисы холодильной цепи и мониторинг температуры. Спрос на «точную» логистику будет только расти, поэтому морские перевозчики стремятся задействовать этот растущий сектор», – отмечают в UPS Healthcare.

Согласно результатам опроса-исследования Transport Intelligence (Ti) по глобальному рынку экспедирования грузов, фармацевтика является третьим сектором по перспективам роста объемов морских перевозок в ближайшие пять лет, после сегмента потребительских и технических товаров. «По данным опроса, 11,9% респондентов заявили, что фармацевтика предлагает лучшие перспективы», – пишет издание.

В то же время, по данным Ti, в 2022 году в секторе фармпродукции на долю авиаперевозок приходилось порядка 50-70%. «И этот способ транспортировки является ключевым «полем битвы», – добавляет The Loadstar.

В ONE считают, что фармацевтическая продукция — один из видов товаров, в отношении которого судоходные компании активно и эффективно расширяют свою долю рынка. «Фармацевтическое производство является движущей силой значительного роста нашего бизнеса в сфере рефперевозок, – сказал директор по маркетингу и коммуникациям ONE Стэнли Смолдерс. – Мы все чаще видим, что многие фармацевтические логистические компании используют эту возможность и переходят с авиатранспорта на морской».

В Maersk также отмечают «масштабный» переход от авиаперевозок фармацевтической продукции к морским. «Основными движущими силами, несомненно, являются сокращение затрат и выбросов в цепочке поставок. Однако, несмотря на преимущества в этом плане, морским перевозчикам может быть сложно увеличить свою долю на рынке поставок фармацевтической продукции из-за некоторых новых логистических препятствий, которые делают этот вид перевозок несопоставимым с авиаперевозками, – прокомментировал руководитель департамента поставок лекарственных препаратов и медицинских товаров Maersk Гаэтан ван Эксем.

По его словам, одним из главных препятствий является «ограниченный температурный диапазон рефконтейнеров, поскольку многие новые фармпродукты необходимо перевозить при температуре до -80ºC и ниже».

«Учитывая высокую стоимость таких перевозок, также возникает необходимость отслеживать отдельные поставки и при необходимости менять их маршрут, что опять же немного сложнее сделать в море, — сказал он. – Я бы сказал, что будет подъем, может быть, не такой большой, как надеются игроки рынка морских перевозок. Конечно, есть растущая часть рынка, которая соответствует временным рамкам морских сервисов и современным возможностям рефконтейнеров, но в целом я не думаю, что она будет такой большой, как наземные или авиаперевозки».

Ожидается, что мировой рынок логистики фармацевтики вырастет со 130 млрд долларов в 2023 году до 152 млрд долларов в 2026 году. «Даже если морские перевозчики смогут отхватить небольшую часть пирога, это все равно приличная сумма денег», – добавил Гаэтан ван Эксем.

Одной из тенденций на рынке транспортировки фармпродукции эксперты называют мультимодальные сервисы. «Несмотря на то, что морские перевозки не могут обогнать авиаперевозки в качестве ключевого поставщика услуг по перевозкам, эти два вида транспорта могли бы быть полезным дополнением друг для друга, – предполагает вице-президент по международным продажам UPS Healthcare Кэти О’Брайен – Мультимодальный подход был бы одним из лучших вариантов для грузоотправителя или экспедитора обеспечить стабильность поставок».

Фото: The Loadstar / Rattana Rueangha