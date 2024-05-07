Спикеры V Международной практической конференции «Shipping & digital. Опыт 2024»

30 мая на площадке конференции «Shipping & digital. Опыт 2024» в Санкт-Петербурге выступят эксперты Северо-Западного таможенного управления, FESCO, Axmor, Новик Лайн,Национальной Ассоциации морских агентов, SeaNews, Морского агентства ЭИСА, Asia Import Group, Октябрьского территориального ЦФТО ОАО “РЖД”, Нортия ГКС, Газинформсервиса, ЮФ Ремеди, Евразийской экономической комиссии и СиДата Лаб.

Также в программе форума ожидается фуршет на борту теплохода и отраслевой нетворкинг в непринужденной атмосфере водной прогулки по самому красивому городу в мире, Санкт-Петербургу.

Конференция «Shipping & digital. Опыт 2024»- ежегодное транспортно-логистическое деловое мероприятие, которое собирает участников из России, ближнего и дальнего зарубежья, чтобы решить актуальные практические вопросы грузоперевозок в разрезе новых трендов цифровизации отрасли.

Организаторы: ВИВА КОНСАЛТ, ЮФ «Ремеди», ИАА SeaNews

Время и место проведения: 30 мая 2024, Санкт-Петербург, Конгресс-центр «Петроконгресс», ул. Лодейнопольская’ 5

Среди основных вопросов конференции:

Обзор грузоперевозок и маршрутов в период санкций.

Цифровизация транспортных коридоров.

Госрегулирование транспортной отрасли и нововведения в законодательстве.

ВЭД и юридическая практика для российских транспортных компаний в новых реалиях.

Электронные торговые площадки для транспортного сектора.

Оптимизация работы портов. Цифровизация грузовых терминалов.

Таможенный контроль транспортных средств и грузов в морских портах РФ в современных условиях.

Антикризисная стратегия в логистике: цифровой документооборот, особенности финансовых операций, страхование и безопасность в новых реалиях.

Кибербезопасность и защита данных.

Получить подробную информацию об условиях участия в конференции можно по

тел. +7 (958) 197-75-0 3 , либо по адресу info@vivaconsult.ru ,

Сайт мероприятия: https://vivaconsult.ru/conferences/shippinganddigital/

Будем рады видеть Вашу компанию среди участников предстоящей конференции!

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