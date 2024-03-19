Суда, застрявшие в украинских портах, становятся предметом купли-продажи

По данным Reuters, с февраля 2022 года в портах Украины застряли около 50 торговых судов, которые из соображений безопасности не рискуют выйти из гаваней.

Однако в течение этого времени некоторые из этих застрявших судов сменили владельцев, что свидетельствует о том, что отдельные участники рынка готовы пойти на риск ради выгодной сделки.

Анализ данных мониторинга по портам и судам, проведенный агентством Reuters, показал, что по меньшей мере девять судов, застрявших в украинских портах, с февраля 2023 года были проданы в рамках отдельных сделок и остаются в украинских портах. Со слов источников агентства, еще по меньшей мере пять судов после продажи покинули Украину.

По информации страховщиков и источников в судоходстве, знакомых со сделками, с учетом времени, когда суда не могли работать, их первоначальные владельцы могли претендовать на бОльшую часть – если не на всю сумму страховой компенсации.

Это позволило продать суда со скидкой новым владельцам, которые надеются, что в какой-то момент суда снова смогут выйти в море.

«Кто захочет купить судно в зоне военных действий? Некоторые покупают», – рассказал партнер юридической фирмы HFW Ричард Нейлон, который работал над некоторыми из этих сделок.

«Первая категория – это люди, которые думают, что смогут вытащить судно, и некоторым это удалось, – пояснил он. – Вторая категория – это люди, которые осознают, что это длинная история, и в идеале готовы нести этот риск».

Р.Нейлон добавил, что большинство судов продавались примерно за 25% их первоначальной стоимости, хотя три отраслевых источника сообщили, что некоторые были проданы даже за 80% первоначальной стоимости. По их словам, цена зависит от состояния судна, и некоторые из них, скорее всего, пригодны только для продажи на слом.

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), опубликованным в ноябре 2023 года, валовый тоннаж судов, заходивших в украинские порты в первом квартале 2023 года, снизился более чем на 70% по сравнению со средним показателем за год до начала конфликта. В настоящее время суда могут покинуть Украину только из трех портов – Одессы, Черноморска (Ильичевска) и Южного – по временному маршруту, созданному для гражданских судов.

Зарегистрированная в Лондоне судоходная компания Taylor Maritime Investments в конце февраля 2023 года обратилась за страховой компенсацией в связи с тем, что ее судно застряло в непоименованном порту на Украине, после чего компания заявила, что судно сменило владельца. Подробности компания сообщать отказалась, заявив, что ставит на первое место безопасность экипажа.

Другие готовы рисковать. Три источника сообщили Reuters, что базирующаяся в Гамбурге судоходная компания Blumenthal JMK купила на Украине как минимум четыре судна, включая судно «Primus» под флагом Либерии, которое ушло из Одессы в августе прошлого года и числится под управлением подразделения Blumenthal в Азии.

Согласно имеющимся данным, другими покупателями, судя по всему, являются компании, зарегистрированные в Либерии, или неизвестные лица.

Но даже при низких ценах ставки для покупателей становятся все выше. Страхование обходится гораздо дороже, чем для владельцев, купивших суда до войны, и ставки обновляются еженедельно.

Стоимость содержания судов включает в себя оплату страховки – процент от стоимости судна, который в настоящее время составляет около 1,5 % в неделю только за дополнительное страхование от военных рисков.

По словам трех источников Reuters, стоимость застрявших на Украине судов варьируется от 20 до 200 млн долларов.

Владельцы также должны оплачивать техническое обслуживание судна и другие расходы, включая присутствие на борту минимального экипажа, обычно состоящего из местных украинцев, добавили источники.

И даже находясь у причала, суда в украинских портах уязвимы.

Фото: VesselFinder