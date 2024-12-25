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CMA CGM открывает сервис на Одессу
25.12.2024

CMA CGM открывает сервис на Одессу

    • CMA CGM возобновляет обслуживание украинских портов. Как сообщает Splash24/7 со ссылкой на Alphaliner, в конце января французская линия открывает сервис Odessa Express (ODX) между Одессой, Пиреем и Стамбулом.

    На сервисе будут задействованы два судна, «Lila Canada» вместимостью 1118 TEU и «TJ Orhan» вместимостью 1550 TEU.

    По данным Alphaliner, первый рейс «TJ Orhan» из Пирея намечен на 24 января, транзитное время до Одессы составит четыре дня.

    С середины января возобновить сервис между Турцией и Украиной планирует еще одна линия, Medkon Lines.

    Ранее заходить в украинские порты начали MSC и турецкие Akkon Lines и Sea Pioneer Denizcilik.

    Фото: Shipspotting / vovashap


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