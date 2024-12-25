CMA CGM открывает сервис на Одессу

CMA CGM возобновляет обслуживание украинских портов. Как сообщает Splash24/7 со ссылкой на Alphaliner, в конце января французская линия открывает сервис Odessa Express (ODX) между Одессой, Пиреем и Стамбулом.

На сервисе будут задействованы два судна, «Lila Canada» вместимостью 1118 TEU и «TJ Orhan» вместимостью 1550 TEU.

По данным Alphaliner, первый рейс «TJ Orhan» из Пирея намечен на 24 января, транзитное время до Одессы составит четыре дня.

С середины января возобновить сервис между Турцией и Украиной планирует еще одна линия, Medkon Lines.

Ранее заходить в украинские порты начали MSC и турецкие Akkon Lines и Sea Pioneer Denizcilik.

Фото: Shipspotting / vovashap