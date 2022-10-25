Arkas Line возобновляет сезонный рефсервис

Arkas Line возобновляет свой сезонный рефсервис Russian Express Service (REX) из Мерсина. Ротация сервиса: Мерсин – Новороссийск – Мерсин.

Сервис еженедельный, время транзита из Мерсина в Новороссийск – 4 дня.

Работать на сервисе Arkas Line будет один, без прежних своих партнеров – Sealand Europe & Med-A Maersk Company (напомним, под этим брендом теперь работает SeaGo Line) и COSCO Shipping. «Судя по тому, что обе эти линии свернули активность в РФ, видимо, они не будут участвовать», – ответили на вопрос SeaNews в Arkas.

На сервисе будет задействовано 3 контейнеровоза. «Начало сервиса сместилось на неделю – первое судно будет «Dionysis A» (250 розеток), выйдет из Мерсина на 44-й неделе», – пояснили в компании.

Два других судна, которые Arkas задействует сервисе, – «Mehmet Kahveci A» вместимостью 1201 TEU (289 рефрозеток) и «Kaptan Aytac A» вместимостью 1157 TEU (250 рефрозеток).

Фото: Ersen Aktan/ vesselfinder.com