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Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 41, 2022
17.10.2022

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 41, 2022

    • На 41 неделе контейнерные ставки практически на всех исследуемых трейдах по сравнению с уровнем до начала Золотой недели в Китае существенно снизились, за исключением ставок на порты Японии.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр сократились по сравнению с 39 неделей на 14%, ставки на порты Средиземноморья – на 15,1%.

    Ставки на порты западного побережья США опустились на 12,4%, на порты восточного побережья – на 11,5%.

    Самое значительное снижение ставок отмечено из Китая на Персидский залив – минус 24,4% к уровню 39 недели.

    Ставки на Австралию и Новую Зеландию на прошлой неделе сократились на 6,2%.

    Ставки на Южную Америку значительно снизились – минус 19,8% по отношению к 39 неделе года.

    На внутриазиатском трейде ставки из Китая на порты Японии поднялись на 1,2%, в то же время ставки на Южную Корею опустились – на 12%.

    Chart by Visualizer

    China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


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