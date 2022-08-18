Одобрены законопроекты ФАС, детализирующие осуществление иностранных инвестиций в российские компании

Правительство РФ одобрило два законопроекта Федеральной антимонопольной службы (ФАС), детализирующие осуществление иностранных инвестиций в российские компании. Они направлены на совершенствование существующего порядка направления иностранных инвестиций, в том числе в стратегические отрасли экономики, сообщается на сайте ФАС.

В первом законопроекте ведомства приведен алгоритм для инвесторов. Он определяет, в отношении каких нестратегических хозсубъектов сделка может быть вынесена на рассмотрение Правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Потенциальный инвестор, имея перечень таких критериев, сможет сразу определить куда ему направлять ходатайство. Принятие законопроекта позволит сократить сроки рассмотрения ходатайств для иностранных инвесторов, а также сделает принимаемые решения более понятными и прозрачными.

В соответствии со вторым законопроектом, компания, которая решит заниматься одним из стратегических видов деятельности, должна будет согласовать с Правкомиссией получение лицензии, сертификата или другого разрешительного документа на осуществление такой деятельности, если эта компания контролируется иностранным инвестором. В числе прочего документом определяются меры по приостановлению действия такой лицензии (разрешительного документа) при нарушении этого порядка.

Законопроект был предварительно согласован со всеми заинтересованными органами власти и доработан с учетом замечаний бизнеса. Инициатива направлена на предупреждение рисков, возникающих при осуществлении иностранных инвестиций в компании, занимающиеся стратегической деятельностью. Поправки будут распространяться только на вновь возникающие отношения.

ФАС России отмечает, что этот законопроект не коснется 95% инвестиций, осуществляемых в открытые сферы экономики РФ. Они затрагивают только сферы деятельности, имеющие стратегическое значение для обороны и безопасности государства (предприятия ОПК, недра, порты, добыча (вылов) водных биоресурсов и другие).

Фото: ФАС