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Berge Bulk оборудует свои суда роторными парусами
13.07.2022

Berge Bulk оборудует свои суда роторными парусами


    • Сингапурский перевозчик навалочных грузов Berge Bulk подписал контракт с Anemoi Marine Technologies на оснащение двух своих балкеров роторными парусами.

    Первое судно – рудовоз «Berge Neblina» дедвейтом 388 тыс. тонн 2012 года постройки – будет оборудовано четырьмя складными роторными парусами Anemoi.

    На втором судне – балкере «Berge Mulhacen» дедвейтом 210 тонн 2017 года постройки будет установлено также четыре подобных паруса.

    В Berge Bulk рассчитывают, что каждое судно с использованием четырехроторной парусной системы Anemoi будет экономить до 1,5 тыс. тонн топлива в год.

    Фото: Berge Bulk


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