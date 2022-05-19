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Не затонул
19.05.2022

Не затонул


    • В ООО «Балтфлот» опровергают информацию в СМИ о затоплении 16 мая буксира «Малик» у Канонерского острова.

    «Во многих СМИ распространили информацию о том, что находившийся на ремонте буксир «Малик» затонул. Однако эта информация не вполне достоверная и некорректная», — сообщили SeaNews в компании.

    В компании пояснили, что буксир накренился во время профилактических работ по подготовке к докованию, произошло частичное затопление помещений буксира.

    Для проведения осушения затопленных помещений и выгородок буксира была привлечена компания ООО «Балтспецфлот» которая в кратчайшее время, около 7 часов, провела полное осушение. Автоматизация работы систем и механизмов исключила попадание нефтепродуктов в акваторию порта.

    На данный момент буксир «Малик» на плаву, в кратчайший срок после проведения диагностических мероприятий будет готов к работе.

    «Комментарии по инциденту ни одно издание у нас не запрашивало, вследствие этого информацию, растиражированную в СМИ, по нашему мнению, можно считать ошибочной и не точной в деталях», — подчеркнули в «Балтфлоте».


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