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Утвержден размер инвестиционного портового сбора
13.05.2022

Утвержден размер инвестиционного портового сбора


    • Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила максимальные размеры инвестиционного сбора на 2022 год и индексов на 2023 и 2024 годы к размеру инвестиционного сбора на 2022 год, взимаемого ФГУП «Росморпорт» в морских портах РФ. Соответствующий приказ ведомства от 17.12.2021 № 1461/21 зарегистрирован в Министерстве юстиции 6 мая 2022 года и опубликован на интернет-портале правовой информации.

    В соответствии с документом размер инвестиционного сбора на 2022 год составит 12,31 руб. на одну единицу валовой вместимости судна (брутто-регистровый тоннаж).

    Индекс на 2023 год составит 1,167, на 2024 год – 1,456.

    Инвестсбор взимается в Большом порту Санкт-Петербург, портах Приморск, Усть-Луга, Высоцк, Восточный, Находка, Новороссийск, Туапсе, Владивосток, Ванино, Де-Кастри, Пригородное, Мурманск.

    приказ ФАС

    Фото: сайт Главгосэкспертизы, АО «Восточный порт»


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