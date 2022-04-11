Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 14, 2022

На прошлой неделе наблюдалось снижение ставок на трейде Азия – Европа. Также снизились ставки на американском и средиземноморском направлениях.

Так, ставки из Китая на порты рейнджа Гамбург – Гавр сократились на 1,1%, ставки на порты Средиземноморья – на 1,6%.

Ставки на порты западного побережья США опустились на 6,1%, на порты восточного побережья – 3,7%.

Ставки из Китая на Персидский залив на 14 неделе года понизились на 5,1%, на Австралию и Новую Зеландию, напротив, повысились – на 0,4%.

Ставки на Южную Америку по сравнению с 13 неделей снизились на 6,2%.

На внутриазиатском трейде ставки на порты Японии увеличились на 1,6%. Ставки из Китая на Южную Корею на прошлой неделе остались без изменений.

China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.