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Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 14, 2022
11.04.2022

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 14, 2022


    • На прошлой неделе наблюдалось снижение ставок на трейде Азия – Европа. Также снизились ставки на американском и средиземноморском направлениях.

    Так, ставки из Китая на порты рейнджа Гамбург – Гавр сократились на 1,1%, ставки на порты Средиземноморья – на 1,6%.

    Ставки на порты западного побережья США опустились на 6,1%, на порты восточного побережья – 3,7%.

    Ставки из Китая на Персидский залив на 14 неделе года понизились на 5,1%, на Австралию и Новую Зеландию, напротив, повысились – на 0,4%.

    Ставки на Южную Америку по сравнению с 13 неделей снизились на 6,2%.

    На внутриазиатском трейде ставки на порты Японии увеличились на 1,6%. Ставки из Китая на Южную Корею на прошлой неделе остались без изменений.

    China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


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