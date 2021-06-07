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Продажи автомобилей в мае увеличились в 2,3 раза
07.06.2021

Продажи автомобилей в мае увеличились в 2,3 раза

    • Продажи легковых и коммерческих автомобилей в России за 5 месяца текущего года увеличились на 38,7% и составили 663,3 тыс. единиц. 

    По данным Ассоциации европейского бизнеса, в мае продажи выросли в 2,3 раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 147,4 тыс. автомобилей. Относительно предыдущего месяца продажи упали на 3%.

    «В мае 2021 г. рост продаж новых автомобилей, как и ожидалось, оказался на весьма высоком уровне по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Особенно это касается лидеров продаж. В этом месяце продано 147 378 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что составляет прирост на 133,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 6,7% по сравнению с маем 2019 года (плюс 10 000 автомобилей), – прокомментировал итоги отчетного месяца и периода председатель комитета автопроизводителей AEB Томас Штэрцель. –  За период с начала 2021 года рост составил 38,7% по сравнению с прошлым годом с учетом локдауна, введенного в 2020 году в связи с пандемией COVID-19. В июне сохранится та же ситуация, однако после июля можно будет говорить о более реалистичных показателях в годовом исчислении. В летние месяцы будут ощущаться последствия сокращения предложения на фоне нехватки электронных компонентов во всем мире. Поэтому мы ожидаем снижения объема продаж большинства производителей в сравнении с текущим высоким потребительским спросом. При государственной поддержке потребителей и производителей можно рассчитывать на положительное завершение года. В следующем пресс-релизе Комитет автопроизводителей АЕБ обновит свой годовой прогноз».

    За прошедший месяц в ТОП-5 лидеров по продажам легковых и коммерческих автомобилей в России изменений не произошло.

    Первенство продолжает сохранять за собой Lada, которая нарастила продажи по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года в 2,5 раза до 38,3 тыс. автомобилей.

    Вторую строчку в рейтинге сохранила за собой KIA – ее продажи в мае выросли в 2,3 раза до 18,8 тыс. автомобилей.

    Третий по объемам продаж Hyundai увеличил продажи по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года в 2,5 раза (до 16,3 тыс. авто).

    Выросли продажи Renault в 2,2 раза по сравнению с маем прошлого года, составив 12,5 тыс. единиц, эта марка занимает четвертую строчку рейтинга.

    Škoda осталась на пятом месте. За отчетный месяц автомобилей этой марки было продано порядка 9,6 тыс. – это в 3,3 раза больше, чем за мае 2020 года.

    В мае практически все марки автомобилей, продаваемых на российском рынке, существенно увеличили продажи по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Исключение – Zotye (минус 87%), коммерческие автомобили Foton (минус 75%) и коммерческие автомобили FIAT (минус 7%).


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