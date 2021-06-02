Эрдоган хочет начать строить дублер Босфора в июне

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что строительство канала, альтернативного Босфору, начнется в конце июня этого года, сообщает gCaptain со ссылкой на Bloomberg.

Многомиллиардный проект канала «Стамбул», обсуждение которого с разной степенью накала страстей шло не один год, предполагает создание искусственного водного пути длиной 45 км, который соединит Черное море с Мраморным.

Турецкое правительство рассчитывает, что новый канал разгрузит Босфор и тем самым снизит уровень аварийности. Кроме того, по словам Эрдогана, строительство канала, по берегам которого возникнут новые города, создаст тысячи новых рабочих мест и даст мощный импульс развитию экономике страны.

Непосредственно проект канал предусматривает строительство нового города на полмиллиона жителей с несколькими мостами, соединяющими два берега канала. Как отмечают в Bloomberg, после заявления Эрдогана акции крупнейших турецких строительных компаний и производителей цемента выросли в цене.

Что касается стоимости самого проекта канала «Стамбул», то цена вопроса, по официальным данным, составляет порядка 15 млрд долларов, пишет Bloomberg.

Интересно, что еще в марте, когда турецкое правительство одобрило проект, называлась цифра 9,2 млрд долларов.