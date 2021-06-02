Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новые правила в Босфоре и Дарданеллах
02.06.2021

Эрдоган хочет начать строить дублер Босфора в июне

    • Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что строительство канала, альтернативного Босфору, начнется в конце июня этого года, сообщает gCaptain со ссылкой на Bloomberg.

    Многомиллиардный проект канала «Стамбул», обсуждение которого с разной степенью накала страстей шло не один год, предполагает создание искусственного водного пути длиной 45 км, который соединит Черное море с Мраморным.

    Турецкое правительство рассчитывает, что новый канал разгрузит Босфор и тем самым снизит уровень аварийности. Кроме того, по словам Эрдогана, строительство канала, по берегам которого возникнут новые города, создаст тысячи новых рабочих мест и даст мощный импульс развитию экономике страны.

    Непосредственно проект канал предусматривает строительство нового города на полмиллиона жителей с несколькими мостами, соединяющими два берега канала. Как отмечают в Bloomberg, после заявления Эрдогана акции крупнейших турецких строительных компаний и производителей цемента выросли в цене.

    Что касается стоимости самого проекта канала «Стамбул», то цена вопроса, по официальным данным, составляет порядка 15 млрд долларов, пишет Bloomberg.

    Интересно, что еще в марте, когда турецкое правительство одобрило проект, называлась цифра 9,2 млрд долларов. 


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    23.04.2021
    Первая FSRU под турецким флагом
    Первая под турецким флагом плавучая регазификационная установка (FSRU) прибыла в порт Дёртьол в южной […]
    плавучая регазификационная установкаТурцияФлаг
    0
    16.02.2021
    «Атомэнергомаш» отгрузил негабарит для АЭС «Аккую»
    Доставка осуществляется автотранспортом
    АтомэнергомашАЭСНегабаритРосатом
    0
    14.05.2021
    «Северная звезда» отправила на Таймыр вторую партию по СМП
    Вторую партию техники и оборудования отправила на Таймыр компания «Северная звезда» – резидент Арктической […]
    АнтарктикаИнфраструктурный проектСеверная звездаСевморпуть
    0
    02.03.2021
    Контейнерные порты Турции
    Итоги 2020 года
    Только для подписчиков
    2020КонтейнерооборотТурция
    0
    24.05.2021
    Контейнерные порты Турции
    Итоги первого квартала 2021
    Только для подписчиков
    2021КонтейнерооборотТурция
    0
    29.04.2021
    «Атоммаш» отгрузил оборудование для первого реактора турецкой АЭС
    Волгодонский филиал АО «АЭМ-технологии» изготовил и отгрузил внутрикорпусные устройства первого атомного реактора для энергоблока […]
    АтоммашАЭСРосатомТурция
    0
    12.01.2021
    Новые сервисы ONE из Северной Европы
    Ocean Network Express (ONE) запускает два новых прямых сервиса из Северной Европы на Восточное […]
    ONEСеверная ЕвропасервисыСредиземноморье
    0
    01.03.2021
    Скотовозы с 2,5 тыс. животных застряли в море на несколько месяцев
    Скотовоз «Karim Allah», который больше двух месяцев провел в море, не имея разрешения на […]
    ветеринарный контрольЗапретИспаниякрупный рогатый скот
    0
    25.03.2021
    «Росатом» готов предложить инвесторам комплексный сервис в Арктике
    «Росатом» готов быть стратегическим партнером для ключевых инфраструктурных проектов в Артике. Об этом заявил […]
    Инфраструктурный проектРосатомСервис
    0
    08.04.2021
    Строительство канала через Балтийскую косу
    В сети опубликовали видео строительства через Балтийскую (Вислинскую) косу. Судоходный канал через польский участок […]
    Балтийская косаВидеоканалПольша
    0
    24.03.2021
    «Рускон» доставил негабарит из Нидерландов в Турцию
    ООО «Рускон», входящее в группу компаний «Дело», в первой декаде марта этого года завершило […]
    АЭСГруппа ДелоНегабаритРускон
    0
    07.04.2021
    ЕВРАЗ отгрузил окатыши в Турцию
    Поставки осуществлялись железнодорожным и морским транспортом
    ЕвразметаллургияТурция
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    28.05.2021 Новые пошлины на вывоз соевых бобов
    21.05.2021 Правительство вводит пошлину на экспорт сырой древесины
    21.05.2021 Локализацию в судостроении оценят по баллам
    20.05.2021 Правительство расширило возможности системы «Одно окно»
    05.05.2021 В России временно запретили экспорт гречки
    05.05.2021 Семьи пострадавших в крушении траулера «Онега» получили компенсации на 40 млн рублей
    Контейнерные перевозки Показать всё
    02.06.2021 Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2021 года в деталях
    02.06.2021 Соответствие расписанию в апреле снизилось
    01.06.2021 Yang Ming принял пятый 11- тысячник со скруббером
    01.06.2021 Wan Hai Lines продолжает наращивать флот
    31.05.2021 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2021 года вырос на 8,7%
    31.05.2021 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2021 года в деталях
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти