«Рускон» доставил очередной негабарит в Турцию

«Рускон», входящий в состав группу компаний «Дело», успешно завершил очередную доставку произведённого предприятиями ГК «Росатом» крупногабаритного оборудования для строящейся турецкой АЭС «Аккую».

Проектная логистическая операция по перемещению 13 изделий общей массой более 227 тонн из Волгодонска

Ростовской области в Турцию была организована и реализована в кратчайшие сроки – сообщили SeaNews в группе «Дело», с момента принятия оборудования «Русконом» у производителя до выгрузки на терминале будущей АЭС прошло всего 28 дней.

Напомним, что осенью прошлого года «Рускон» реализовал первую логистическую операцию в рамках заключённого с госкорпорацией «Росатом» соглашения о доставке компонентов, изготовленных в России на предприятиях атомной промышленности.

Фото: группа «Дело»