Грузы РЖД, 5 месяцев 2021: погрузка лома черных металлов выросла почти на четверть

По итогам 5 месяцев 2021 года погрузка на сети РЖД составила 525,7 млн тонн. Это на 3,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», погрузка каменного угля составила 155 млн тонн – на 9,4% больше, чем за январь-май прошлого года. Погрузка второго по объемам груза на сети РЖД – нефти и нефтепродуктов – была на 2,2% меньше, чем за 5 месяцев 2020 года, и составила 89,9 млн тонн.

Также снизились объемы погрузки железной и марганцевой руды – на 0,7% до 49,5 млн тонн, строительных грузов – на 3,3% до 49,4 млн тонн и химикатов и соды – на 3,1% до 10,2 млн тонн.

По остальной номенклатуре грузов наблюдается положительная динамика.

По итогам отчетного периода года объемы погрузки черных металлов выросли на 0,5% до 28,8 млн тонн, лома черных металлов – на 24,7% до 6,3 млн тонн.. Промышленного сырья и формовочных материалов было погружено 13,6 млн тонн, на 6,7% больше, чем годом ранее.

Увеличилась погрузка химических и минеральных удобрений (плюс 5,6%, до 27,4 млн тонн), лесных грузов (плюс 2,1%, до 17,9 млн тонн), цветной руды и серного сырья (плюс 0,6%, до 8,2 млн тонн), цемента (плюс 6,1%, до 9,3 млн тонн) и кокса (плюс 4,1%, до 4,7 млн тонн). Объемы погрузки зерна по итогам января-мая текущего года выросли на 14% и составили 11 млн тонн.

Погрузка на сети РЖД за май 2021 года составила 110,9 млн тонн. Это на 10,3% больше, чем за аналогичный месяц 2020 года.

Грузооборот за 5 месяцев 2021 года составил 1088 млрд тарифных т/км (плюс 4,6%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии достиг 1373,9 млрд т/км (плюс 4,1%).

В мае грузооборот сети РЖД вырос на 8,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 227,5 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный месяц увеличился на 7,7%, до 286,1 млрд т/км.