Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузы РЖД, 5 месяцев 2021: погрузка лома черных металлов выросла почти на четверть
01.06.2021

Грузы РЖД, 5 месяцев 2021: погрузка лома черных металлов выросла почти на четверть

    • По итогам 5 месяцев 2021 года погрузка на сети РЖД составила 525,7 млн тонн. Это на 3,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

    По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», погрузка каменного угля составила 155 млн тонн – на 9,4% больше, чем за январь-май прошлого года. Погрузка второго по объемам груза на сети РЖД – нефти и нефтепродуктов – была на 2,2% меньше, чем за 5 месяцев 2020 года, и составила 89,9 млн тонн.

    Также снизились объемы погрузки железной и марганцевой руды – на 0,7% до 49,5 млн тонн, строительных грузов – на 3,3% до 49,4 млн тонн и химикатов и соды – на 3,1% до 10,2 млн тонн.

    По остальной номенклатуре грузов наблюдается положительная динамика.

    По итогам отчетного периода года объемы погрузки черных металлов выросли на 0,5% до 28,8 млн тонн, лома черных металлов – на 24,7% до 6,3 млн тонн.. Промышленного сырья и формовочных материалов было погружено 13,6 млн тонн, на 6,7% больше, чем годом ранее.

    Увеличилась погрузка химических и минеральных удобрений (плюс 5,6%, до 27,4 млн тонн), лесных грузов (плюс 2,1%, до 17,9 млн тонн), цветной руды и серного сырья (плюс 0,6%, до 8,2 млн тонн), цемента (плюс 6,1%, до 9,3 млн тонн) и кокса (плюс 4,1%, до 4,7 млн тонн). Объемы погрузки зерна по итогам января-мая текущего года выросли на 14% и составили 11 млн тонн.

    Погрузка на сети РЖД за май 2021 года составила 110,9 млн тонн. Это на 10,3% больше, чем за аналогичный месяц 2020 года.

    Грузооборот за 5 месяцев 2021 года составил 1088 млрд тарифных т/км (плюс 4,6%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии достиг 1373,9 млрд т/км (плюс 4,1%).

    В мае грузооборот сети РЖД вырос на 8,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 227,5 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный месяц увеличился на 7,7%, до 286,1 млрд т/км.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    23.04.2021
    Импорт пластмасс и изделий из них в январе-феврале 2021 года в деталях
    Материал подготовлен по данным online сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности […]
    Только для подписчиков
    2021ИмпортПластмассаСтатистика таможни
    0
    12.05.2021
    Оборот мировых контейнерных линий
    Q1 2021
    2021Мировые линии
    0
    24.05.2021
    Экспорт черных металлов, 3 месяца 2021: вывоз чугуна существенно вырос
    По итогам первых трех месяцев 2021 года российский экспорт черных металлов в физическом выражении […]
    2021Черные металлыЭкспорт
    0
    31.05.2021
    Продуктовый импорт, 3 месяца 2021: поставки белого сахара выросли в 2 раза
    В Россию за 3 месяца 2021 года было импортировано 59,2 тыс. тонн свежего и […]
    2021Импортпродовольственные товарыПродукты питания
    0
    31.05.2021
    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2021 года вырос на 8,7%
    Апрель 2021
    2021АпрельДальневосточный бассейнКонтейнерооборот
    0
    01.04.2021
    Контейнерооборот Арктического бассейна в феврале 2021 года в деталях
    Февраль 2021
    Только для подписчиков
    2021Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    24.05.2021
    Товарооборот между Китаем и Россией растет
    В январе-апреле этого года товарооборот между Китаем и Россией составил 40,21 млрд долларов, что […]
    2021КитайРоссияТоварооборот
    0
    18.02.2021
    Фрахтовые ставки из порта Усть-Луга, неделя 7, 2021
    На рынке «малой воды» Балтийского региона ожидается повышение ставок в связи с увеличением цен […]
    Только для подписчиков
    2021БалтикаУсть-ЛугаФрахтовые ставки
    0
    23.04.2021
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 16, 2021
    На 16 неделе в Азово-Черноморском регионе отмечается падение ставок фрахта. Как сообщает брокерская компания […]
    Только для подписчиков
    2021Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    01.06.2021
    Из каких стран сократился импорт в первом квартале 2021 года
    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ. Подписаться По данным сервиса SeaNews ТСВТ, в первом […]
    2021ИмпортСтатистика таможниСтраны
    0
    30.03.2021
    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в феврале 2021 года в деталях
    Февраль 2021
    Только для подписчиков
    2021Дальневосточный бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    13.04.2021
    «Дело» предлагает включить контейнеризацию в Стратегию социально-экономического развития РФ
    Группа компаний «Дело» предложила включить контейнеризацию в проект Стратегии социально-экономического развития РФ до 2030 […]
    2021ГК "Дело"КонтейнеризацияСергей Шишкарев
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    28.05.2021 Новые пошлины на вывоз соевых бобов
    21.05.2021 Правительство вводит пошлину на экспорт сырой древесины
    21.05.2021 Локализацию в судостроении оценят по баллам
    20.05.2021 Правительство расширило возможности системы «Одно окно»
    05.05.2021 В России временно запретили экспорт гречки
    05.05.2021 Семьи пострадавших в крушении траулера «Онега» получили компенсации на 40 млн рублей
    Контейнерные перевозки Показать всё
    01.06.2021 Yang Ming принял пятый 11- тысячник со скруббером
    01.06.2021 Wan Hai Lines продолжает наращивать флот
    31.05.2021 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2021 года вырос на 8,7%
    31.05.2021 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2021 года в деталях
    31.05.2021 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 21, 2021
    28.05.2021 Top-25 неоперирующих судовладельцев
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти