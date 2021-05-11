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алюминий
11.05.2021

Экспорт алюминия и изделий из него в январе-феврале 2021 года

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    статистика таможни январь-март 2020

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    По данным сервиса SeaNews ТСВТ, в январе-феврале 2021 года экспорт алюминия и изделий из него из России составил 521 тыс. тонн (+71,2% к январю-февралю 2020 года), или 869,3 млн долларов (+43%).

    Поставки необработанного алюминия в физическом выражении выросли на 87,7%, в денежном – на 60,5%.

    Алюминиевой проволоки было отгружено на 10,7% больше в тоннах и на 1,4% меньше в деньгах по сравнению с первыми двумя месяцами 2020 года.

    Экспорт алюминиевых плит, листов, полос или лент толщиной более 0,2 мм в физическом выражении снизился на 24,8%, в денежном – на 24%.

    На 52,7% вырос экспорт алюминиевых прутков и профилей. В денежном выражении поставки увеличились на 11,9%.

    В январе-феврале 2021 года алюминий и изделия из него из России поставлялись в 92 страны. Основными получателями были Япония, Китай, Турция и Нидерланды.

    Подробный анализ экспорта алюминия и изделий из него, а также других грузов из России по итогам января-февраля 2021 года доступен по подписке.


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