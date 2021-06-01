Грузооборот Дальневосточного бассейна в апреле 2021 года: снизилась перевалка нефти

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, в апреле 2021 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 5,9% по сравнению с показателем аналогичного месяца прошлого года. Положительная динамика наблюдается практически по всем направлениям. Экспорт вырос на 6,3%, импорт – на 28,3%, транзит – в 2,1 раза. Каботаж, напротив, снизился на 13,2%.

В апреле 2021 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 28,3%.

В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна более 75% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. Доля угля и кокса в апреле 2021 года составляла 50,2%, нефти – 20,8%, нефтепродуктов – 7% от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 8,6%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте накатных грузов (ро-ро), перевалка которых выросла в 2,4 раза. Рефгрузов было обработано в 2,2 раза больше, чем в апреле 2020 года, оборот прочих навалочных грузов вырос на 87,2%.

Наибольшее снижение объемов произошло в перевалке грузов на паромах (-40,4%), металлолома (-35,2%) и нефти (-8%).

В апреле 2021 года доля порта Восточный в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 32,2%, Ванино обработал 15,9%, на Владивосток приходилось 13,5%.

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