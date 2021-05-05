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Экспорт и импорт зерновых: 2 месяца 2021, вывоз зерна вырос в два раза
05.05.2021

Экспорт и импорт зерновых: 2 месяца 2021, вывоз зерна вырос в два раза

    • Россия по итогам 2 месяцев 2021 года экспортировала порядка 7,6 млн тонн пшеницы и меслина – в 2,1 раза больше аналогичного показателя 2020 года. По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт зерновых также увеличился – в 2,4 раза (до 1,9 млрд долларов).

    Импортные поставки пшеницы в Россию по итогам 2 месяцев 2021 года выросли на 43,2% – до 30,5 тыс. тонн. Импорт кукурузы сократился на 41,6% и составил 9,4 тыс. тонн. В январе-феврале текущего года поставки ячменя в Россию не осуществлялись.

    В денежном выражении импорт пшеницы увеличился 78,3% и составил 12,3 млн долларов. Таможенная стоимость поставок кукурузы в РФ снизилась на 54,4% до 27,8 млн долларов.

    В феврале 2021 года Россия экспортировала порядка 4,5 млн тонн пшеницы и меслина. Это в 2,9 раза больше аналогичного месяца 2020 года и на 46,1% больше показателя предыдущего месяца.

    По данным ФТС, таможенная стоимость экспорта зерна в феврале составила 1,2 млрд долларов, что в 3,4 раза больше показателя февраля 2020 года и на 62,2% больше итогов января 2021 года.

    Импорт пшеницы в Россию в феврале 2021 года составил 14,3 тыс. тонн – на 15,3% больше уровня февраля 2020 года. По сравнению с показателем предыдущего месяца импорт пшеницы сократился на 10,1%. Таможенная стоимость импортной пшеницы составила 5,5 млн долларов, что выше уровня февраля 2020 года на 30,9%, но  на 17,9% меньше показателя января 2021 года.

    Импорт кукурузы в феврале составил 5,4 тыс. тонн – на 45,5% меньше аналогичного показателя 2020 года, но на 35% выше уровня предыдущего месяца. В стоимостном выражении поставки кукурузы в РФ составили 15,4 млн долларов, что на 59,2% меньше показателя аналогичного месяца 2020 года, но на 37,5% больше показателя января 2021 года.


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