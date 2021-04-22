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Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в марте 2021 увеличился на 3%
22.04.2021

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в марте 2021 увеличился на 3%

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    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в марте 2021 увеличился на 3%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, в марте 2021 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 3% относительно показателя аналогичного месяца 2020 года.

    Положительная динамика наблюдается в импорте (+4,4%) и экспорте (+1,8%), отрицательная – в транзите (-11,1%). Каботажа в марте 2021 года не было.

    Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в марте 2021 года соответствовала 17,4%.

    Груженых контейнеров было обработано на 9,7% больше, чем в марте 2020 года. Из общего объема груженых 24% приходилось на рефконтейнеры, 76% – на сухие. 61,2% груженых контейнеров прошли в импорте, 38,8% – в экспорте, 0,04% – в транзите.

    Перевалка порожних контейнеров снизилась на 12,2%.

    В марте этого года доля порта Новороссийск в общем контейнерообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 99,1%, Азов обработал 0,8%, на порт Кавказ приходилось 0,1%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов Азово-Черноморского и других бассейнов доступна по подписке.


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