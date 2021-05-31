Корея получила заказы на строительство трех СПГ-газовозов

Корейская Daewoo Shipbuilding получил контракт на строительство СПГ-газовоза стоимостью 195 млн долларов. Заказчик — Hyundai LNG Shipping.

Сдача судна вместимостью 174 тыс. куб.м планируется в конце 2023 года.

Как сообщает Yonhap, всего в этом году Daewoo Shipbuilding получила заказы на строительство 26 судов, в том числе 11 нефтяных танкеров, 9 LPG-газовозов, 4 контейнеровоза и 1 СПГ-газовоз на общую сумму 7,7 млрд долларов. Это 35,6% от планируемого годового показателя.

Samsung Heavy Industries также сообщил, что подписал контракт на строительство двух СПГ-танкеров стоимостью 374 млн долларов. Ожидается, что суда будут сданы в эксплуатацию к июлю 2024 года. Имя заказчика не раскрывается.

За пять месяцев этого года Samsung Heavy в общей сложности получила заказа на строительство 44 судов на сумму 5,4 млрд долларов. Это 59% от годового плана в 9,1 млрд долларов.