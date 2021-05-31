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Корея получила заказы на строительство трех СПГ-газовозов
31.05.2021

Корея получила заказы на строительство трех СПГ-газовозов

    • Корейская Daewoo Shipbuilding получил контракт на строительство СПГ-газовоза стоимостью 195 млн долларов. Заказчик —  Hyundai LNG Shipping.

    Сдача судна вместимостью 174 тыс. куб.м планируется в конце 2023 года.

    Как сообщает Yonhap, всего в этом году Daewoo Shipbuilding получила заказы на строительство 26 судов, в том числе 11 нефтяных танкеров, 9 LPG-газовозов, 4 контейнеровоза и 1 СПГ-газовоз на общую сумму 7,7 млрд долларов. Это 35,6% от планируемого годового показателя.

    Samsung Heavy Industries также сообщил, что подписал контракт на строительство двух СПГ-танкеров стоимостью 374 млн долларов. Ожидается, что суда будут сданы в эксплуатацию к июлю 2024 года. Имя заказчика не раскрывается.

    За пять месяцев этого года Samsung Heavy в общей сложности получила заказа на строительство 44 судов на сумму 5,4 млрд долларов. Это 59% от годового плана в 9,1 млрд долларов.


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