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Хорватский танкер перекрыл движение в Босфоре
31.05.2021

Хорватский танкер перекрыл движение в Босфоре

    • В Турции во время движения через пролив Босфор произошла поломка двигателя на хорватском танкере «Rava», который перевозил сырую нефть. Он потерял ход и дрейфовал в сторону берега. В 300 м от суши танкер был остановлен спасательным судном и отбуксирован к месту якорной стоянки, сообщает турецкая газета Sabah. В целях безопасности турецкие власти приняли решение приостановить движение через Босфор.

    Экипаж в результате инцидента не пострадал, ущерб экологии не зафиксирован.

    Движение через пролив возобновлено.

    «Судно вышло из Новороссийска 26 мая и двигалось со скоростью 3,6 узла (6,7 км\ч) в западном направлении в порт испанского города Картахена, расчетной датой прибытия значится 15 июня», — сообщила Газета.ру.

    Фото: Sabah


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