Хорватский танкер перекрыл движение в Босфоре

В Турции во время движения через пролив Босфор произошла поломка двигателя на хорватском танкере «Rava», который перевозил сырую нефть. Он потерял ход и дрейфовал в сторону берега. В 300 м от суши танкер был остановлен спасательным судном и отбуксирован к месту якорной стоянки, сообщает турецкая газета Sabah. В целях безопасности турецкие власти приняли решение приостановить движение через Босфор.

Экипаж в результате инцидента не пострадал, ущерб экологии не зафиксирован.

Движение через пролив возобновлено.

«Судно вышло из Новороссийска 26 мая и двигалось со скоростью 3,6 узла (6,7 км\ч) в западном направлении в порт испанского города Картахена, расчетной датой прибытия значится 15 июня», — сообщила Газета.ру.

Фото: Sabah