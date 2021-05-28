Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в апреле 2021 года: выросла перевалка угля и кокса

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, в апреле 2021 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился относительно показателя апреля прошлого года на 6,2%. Отрицательная динамика наблюдается в экспорте (-1,7%) и каботаже (-68,8%). Положительная – импорте (+21,2%). Транзит остался на уроне показателя аналогичного месяца прошлого года (+0,1%).

В апреле этого года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 29,7%.

В структуре грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна более половины приходится на нефтеналивные грузы. В апреле 2021 года доли нефти и нефтепродуктов составляли 32,1% и 24,6% от общего объема перевалки соответственно. Третьим по объемам грузом был уголь и кокс – 15,8%. На зерно приходилось 7,9%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте угля и кокса, перевалка которых выросла в 2,3 раза. Черных металлов было обработано на 57,5% больше, чем в апреле 2020 года, оборот тарно-штучных грузов вырос на 31,9%.

Наибольшее снижение объемов произошло в перевалке прочих навалочных грузов (-65,2%), лесных грузов (-64,7%) и зерна (-58,6%).

В апреле 2021 года доля порта Новороссийск в общем грузообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 56,5%, доли порта Тамань и Туапсе были 15,4% и 12% соответственно.

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