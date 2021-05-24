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Товарооборот между Китаем и Россией растет
24.05.2021

Товарооборот между Китаем и Россией растет

    • В январе-апреле этого года товарооборот между Китаем и Россией составил 40,21 млрд долларов, что на 19,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 21,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщило информационное агентство Xinhua.

    Согласно китайской статистике, объем торговли между Китаем и Россией за первые 4 месяца этого года впервые в истории превысил отметку в 40 млрд долларов.

    Поставки из России в Китай растут с мая 2020 года. До этого наблюдалось падение, что в целом по итогам 2020 года дало снижение на 6,6%. В январе-апреле 2021 года темпы роста российского импорта в Китай составили 7,7%.

    Также наблюдался дальнейший рост китайских инвестиций в российскую экономику и увеличение числа подрядных строительных работ. В первом квартале текущего года прямые нефинансовые инвестиции Китая в Россию увеличились на 9% по сравнению с январем-мартом прошлого года. Это позволило России занять четвертое место по этому показателю среди основных партнеров Китая в торгово-экономической области. Стоимость новых контрактов на выполнение подрядных строительных работ составила 630 млн долларов (+90,9%), а выручка от реализации подобных работ выросла на 18,6% до 830 млн долларов.


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