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Российский импорт в первом квартале 2021 года
21.05.2021

Российский импорт в первом квартале 2021 года

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    статистика таможни январь-март 2020

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    По данным сервиса SeaNews ТСВТ, в первом квартале 2021 года в Россию было ввезено товаров на сумму 62,3 млрд долларов, на 16,4% больше по сравнению с первым кварталом 2020 года. В физическом выражении импорт снизился на 3,4% до 29,5 млн тонн.

    На долю Топ-5 стран происхождения приходилось 50,1% поставок в денежном выражении и 68,1% в физическом.

    Лидером по объему импорта в Россию в денежном выражении среди стран происхождения остается Китай. В первом квартале 2021 года поставки из КНР увеличились на 25,5%.

    На первом месте по импорту в Россию в физическом выражении находится Казахстан. За отчетный период поставки из Казахстана снизились на 6,8%.

    Подробный анализ импорта в России по итогам первого квартала 2021 года доступен по подписке.


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