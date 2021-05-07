Грузооборот Каспийского бассейна в марте 2021 года: снизилась перевалка зерна

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, в марте 2021 года грузооборот портов Каспийского бассейна снизился на 8,6% относительно показателя марта 2020 года.

Экспорт сократился на 23%. Транзит увеличился на 1,6%, импорт и каботаж – на 11,8% и 14,1% соответственно.

В марте 2021 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 1%.

В структуре грузооборота портов Каспийского бассейна более половины приходилось на нефть – 53,8%. Второй по объемам груз – зерно (24,6%). Доля пищевого налива в марте 2021 года составила 8,6%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте прочих навалочных грузов, перевалка которых выросла в 5,9 раз. Рефгрузов было обработано в 4,4 раза больше, чем в марте 2020 года, оборот прочих насыпных грузов вырос в 2,5 раза.

Наиболее существенное снижение объемов перевалки произошло в сегменте тарно-штучных грузов (-60,4%), прочих генеральных грузов (-37,1%), а также зерна (-32,4%).

В марте 2021 года доля порта Махачкала в общем грузообороте Каспийского бассейна составляла 57%, Астрахань обработала 33,2%, на Оля приходилось 9,8%.

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