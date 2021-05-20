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MAN представит новую технику на SPbTransportFest
20.05.2021

MAN представит новую технику на SPbTransportFest

    • MAN примет участие в SPbTransportFest где представит новый электрический автобус Lions City E и мусоровоз MAN TGM 19.250 6x2/4 BL

    Компания MAN станет участником Второго международного автотранспортного фестиваля «SPbTransportFest» и представит на выставке новый электрический автобус MAN Lion’s City E и мусоровоз MAN TGM 19.250 6×2/4 BL. Мероприятие пройдет с 20 по 22 мая в Санкт-Петербурге.

    MAN поддерживает фестиваль не первый раз. Ранее, в 2019 году SPbTransportFest прошел при поддержке немецкой компании, которая представила тогда лучший туристический автобус 2018 года MAN Lion’s Coach, а также мусоровоз на шасси MAN TGS. На втором фестивале SPbTransportFest гостей ждет еще более насыщенная программа, которая будет интересна каждому. В первый день фестиваля, 20 мая, пройдет межрегиональный конкурс профессионального мастерства водителей автобусов. В следующие два дня, 21-22 мая, откроется выставка инновационного транспорта и оборудования.

    Компания MAN на своем стенде будет представлять мусоровоз MAN TGM 19.250 6×2/4 BL и главную премьеру рынка пассажирских перевозок России – новый электрический автобус MAN Lion’s City E. Инновационный электробус обладает современным дизайном и продуманными технологиями. При благоприятных условиях запас хода на одном заряде достигает 270 км. Односекционный автобус оснащен встроенной батареей емкостью 480 кВт/ч, а сочлененный автобус имеет батарею 640 кВт/ч. На стенде MAN посетители фестиваля смогут вживую ознакомиться с электрическим автобусом и другими комплексными транспортными решениями компании для городов будущего.

    Представленный на стенде мусоровоз MAN TGM 19.250 6×2/4 BL оснащен кузовом GeesinkNorba N4 15H25 с рабочим объемом 15 куб. м. Благодаря четырехтактному механизму прессования мусора надстройки GeesinkNorba, коэффициента уплотнения составляет 7:1, что на 15% больше чем у ближайших конкурентов. Максимальная технологичность и удобство эксплуатации мусоровоза обеспечивается за счет освещения рабочей зоны рядом с бункером и камеры заднего вида для водителя.

    В рамках деловой программы, 21 мая, эксперты обсудят актуальные вопросы развития транспортной отрасли. А 22 мая пройдёт крупнейший в России международный парад ретро-транспорта. Десятки раритетных автобусов, троллейбусов, грузовых и легковых автомобилей традиционно проследуют по Невскому проспекту.


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