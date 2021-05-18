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Новый руководитель Росжелдора
18.05.2021

Новый руководитель Росжелдора

    • Руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) назначен Игорь Коваль. Соответствующее распоряжение от 17 мая 2021 года №1269-р за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства РФ.

    И.Коваль родился 9 июля 1984 года в Краснодаре. С 2007 по 2009 год трудился в управлении по портовым зонам Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами, в том числе в должности начальника отдела работы с резидентами. Затем перешёл в Минэкономразвития, где прошёл путь от начальника отдела привлечения и сопровождения инвестиций до директора департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнёрства.

    В последние несколько лет работал в различных компаниях на руководящих должностях. И.Коваль – кандидат экономических наук, действительный государственный советник третьего класса.

    Фото: Росконгресс


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