Назначение в дочке РЖД

Решением совета директоров АО «Скоростные магистрали» – дочерней компании ОАО «РЖД» Олег Тони назначен на должность генерального директора общества, сообщает пресс-служба РЖД.

По словам генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова, в должности заместителя генерального директора РЖД Олег Тони возглавил АО «Скоростные магистрали» по совместительству. «В его ведении будут находиться Центр организации скоростного и высокоскоростного сообщения и Центр по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов», – уточнил О.Белозёров.

Назначение позволит обеспечить единую политику в области развития скоростных и высокоскоростных магистралей, считают в РЖД.

АО «Скоростные магистрали» отвечает за реализацию инновационных проектов в сфере железнодорожного транспорта, включая создание высокоскоростных магистралей (ВСМ).

Отметим, что таких высокоскоростных магистралей, как TGV во Франции или линия «Токайдо-синкансэн» в Японии, в России не существует.