Экспорт сжиженного газа в январе-феврале 2021 года

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По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-февраль 2021 года экспорт сжиженного газа из России составил 3,1 млн тонн (-52% к январю-февралю 2021 года), или 544,9 млн долларов (-65,1%).

В первые два месяца 2021 года российский сжиженный газ поставлялся в 32 страны. Основными покупателями были Китай, Франция и Бельгия.

По итогам января-февраля этого года экспорт СПГ снизился на 54,2% в физическом выражении. В денежном выражении отправки сократились на 69,7%.

Сжиженного пропана было отгружено на 30% меньше аналогичного показателя января-февраля 2020 года. В денежном выражении экспорт снизился на 37,8%.

Поставки на мировой рынок сжиженного бутана в физическом выражении сократились на 19,4%. В деньгах экспорт снизился на 17,1%.

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