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Российскому авторынку по-прежнему нужна господдержка
12.05.2021

Российскому авторынку по-прежнему нужна господдержка

    • Продажи легковых и коммерческих автомобилей в России за 4 месяца текущего года увеличились почти на четверть (плюс 24,3%) и составили 515,9 тыс. единиц.

    По данным Ассоциации европейского бизнеса, в апреле продажи поднялись в процентном отношении до трехзначного значения -290,4% или в 3,9 раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 151,9 тыс. автомобилей. Относительно предыдущего месяца продажи выросли на 2,2%.

    «В апреле 2021 года продажи новых автомобилей составили 151 964 штук, что на 290,4% выше «черного апреля» прошлого года. Четверо крупнейших локальных производителей демонстрируют особенно высокий результат по сравнению с прошлым годом, когда они больше всего пострадали в результате локдауна, – прокомментировал итоги отчетного месяца и периода председатель комитета автопроизводителей AEB Томас Штэрцель. –  Совокупный объем продаж за первые четыре месяца 2021 года составил 515 934 автомобиля, что, как и ожидалось, на 24,3% выше чем в 2020 году, но на 4,5% ниже, чем в тот же период 2019 года. Пока достигнутые в этом году продажи подтверждают наш прогноз о росте рынка к концу года на 2,1% по сравнению с прошлым годом, и, как только рынок вернется в свою колею, Комитет автопроизводителей сможет скорректировать свой прогноз в июле. Для дальнейшей стабилизации спроса и бизнеса по-прежнему необходимы меры государственной поддержки».

    По итогам апреля 2021 года в ТОП-5 лидеров по продажам легковых и коммерческих автомобилей в России произошли небольшие изменений – Škoda снова оттеснила Toyota за пределы рейтинга.

    Лидер российского авторынка Lada в апреле увеличила продажи относительно аналогичного месяца прошлого года в 4 раза – до 37,9 тыс. автомобилей

    Вторую строчку в рейтинге по-прежнему сохраняет за собой KIA – ее продажи в апреле выросли в 4,4 раза до 19,1 тыс. автомобилей.

    Третий по объемам продаж Hyundai нарастил продажи по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года еще более существенно – в 6,4 раза (до 15,5 тыс. авто).

    Продажи Renault увеличились в 4,5 раза по сравнению с апрелем прошлого года, составив 13,9 тыс. единиц, эта марка занимает четвертую строчку рейтинга.

    В апреле Škoda сменила Toyota на пятом месте рейтинга. Продажи автомобилей Škoda выросли в 3,4 раза по сравнению с апрелем прошлого года, составив 10,4 тыс. единиц.

    В апреле единственная марка, продажи которой демонстрируют отрицательную динамику – Zotye – минус 33%.


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