ONE покупает рефы

Ocean Network Express (ONE) расширяет свой парк рефконтейнеров. По информации линии, она приобретает 27,5 тыс. новых рефов, включая 850 единиц, оборудованных установками атмосферного контроля (Controlled Atmosphere – CA). До этого компания инвестировала в приобретение 5 тыс. 40’HC контейнеров в начале 2020 года.

Как отмечают в ONE, несмотря на негативное влияние пандемии, в 2020 году рынок рефрижераторных перевозок демонстрировал устойчивость и хорошую динамику сравнении с рынком перевозок в сухих контейнерах, и ожидается, что этот рост продолжится и в 2021 году.

В настоящее время компания работает над внедрением технологии интернет вещей в перевозки рефконтейнеров, чтобы обеспечить доступность в реальном времени таких ключевых показателей как температура и влажность внутри контейнера.