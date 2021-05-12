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Новая установка пылеподавления на УПК
12.05.2021

ONE покупает рефы

    • Ocean Network Express (ONE) расширяет свой парк рефконтейнеров. По информации линии, она приобретает 27,5 тыс. новых рефов, включая 850 единиц, оборудованных установками атмосферного контроля (Controlled Atmosphere – CA). До этого компания инвестировала в приобретение 5 тыс. 40’HC контейнеров в начале 2020 года.  

    Как отмечают в ONE, несмотря на негативное влияние пандемии, в 2020 году рынок рефрижераторных перевозок демонстрировал устойчивость и хорошую динамику сравнении с рынком перевозок в сухих контейнерах, и ожидается, что этот рост продолжится и в 2021 году.

    В настоящее время компания работает над внедрением технологии интернет вещей в перевозки рефконтейнеров, чтобы обеспечить доступность в реальном времени таких ключевых показателей как температура и влажность внутри контейнера.


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