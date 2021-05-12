25 млн евро на проект «зеленого порта» в Роттердаме

Международный альянс, возглавляемый Администрацией порта Роттердам и объединяющий 45 компаний, исследовательских институтов и портовых властей, получил от Евросоюза финансирование в размере почти 25 млн евро. Как сообщили SeaNews в Администрации порта Роттердам, средства будут направлены на реализацию 10 пилотных и демонстрационных проектов по разработке и внедрению экологически чистых и «умных» логистических технологий в портовые операции.

В будущем, отмечают в порту, ожидается переход транспортного сектора на чистые энергоносители, однако в данный момент нет ясности, каким именно источника энергии будет отдано предпочтение в тех или иных сегментах транспортной отрасли. В настоящее время изучаются различные возобновляемые источники энергии, такие как «зеленый» водород, электрические панели, аммиак и био-СПГ. Все они имеют как свои преимущества, так и связанные с ними сложности, которые предстоит решать.

Одни энергоносители представляются предпочтительными для использования на морском транспорте, другие – в порту или в сухопутных перевозках. Какие-то технологии уже прошли испытания на тех или иных отрезках цепочки от производства до применения, какие-то – еще нет.

Работа консорциума будет сконцентрирована на тех аспектах использования альтернативных видов топлива и новых энергоносителей, которые еще не были протестированы на практике. Это касается и производства, и транспортировки, и хранения, и дистрибуции (что касается топлива), и возможностей зарядки (что касается электричества).

В частности, речь идет о таких проектах как электровоз на батареях, который может работать на тех участках, где контактная сеть отсутствует, береговые установки для зарядки электробатарей на борту судов, а также использование в качестве бункерного топлива аммиака.

Партнеры также намерены разработать и внедрить ряд решений по цифровизации и автоматизации, связанных с переходом на чистую энергию. Еще одно направление деятельности в рамках проекта – поиск стимулов, чтобы подвигнуть компании к внедрению экологически чистых технологий.

Наконец, одним из результатов проекта должна стать разработка мастер-плана по обнулению к 2050 году выбросов углекислого газа при перевозках в, из и внутри порта – и что для этого надо будет сделать в горизонте 2030 и 2040 годов.

На реализацию проекта, который получил название MAGPIE: sMArt Green Ports as Integrated Efficient multimodal hubs отведено 5 лет.

Фото: Администрация порта Роттердам, автор Данни Корнелиссен