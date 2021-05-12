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25 млн евро на проект «зеленого порта» в Роттердаме
12.05.2021

25 млн евро на проект «зеленого порта» в Роттердаме

    • Международный альянс, возглавляемый Администрацией порта Роттердам и объединяющий 45 компаний, исследовательских институтов и портовых властей, получил от Евросоюза финансирование в размере почти 25 млн евро. Как сообщили SeaNews в Администрации порта Роттердам, средства будут направлены на реализацию 10 пилотных и демонстрационных проектов по разработке и внедрению экологически чистых и «умных» логистических технологий в портовые операции.

    В будущем, отмечают в порту, ожидается переход транспортного сектора на чистые энергоносители, однако в данный момент нет ясности, каким именно источника энергии будет отдано предпочтение в тех или иных сегментах транспортной отрасли. В настоящее время изучаются различные возобновляемые источники энергии, такие как «зеленый» водород, электрические панели, аммиак и био-СПГ. Все они имеют как свои преимущества, так и связанные с ними сложности, которые предстоит решать.

    Одни энергоносители представляются предпочтительными для использования на морском транспорте, другие – в порту или в сухопутных перевозках. Какие-то технологии уже прошли испытания на тех или иных отрезках цепочки от производства до применения, какие-то – еще нет.

    Работа консорциума будет сконцентрирована на тех аспектах использования альтернативных видов топлива и новых энергоносителей, которые еще не были протестированы на практике. Это касается и производства, и транспортировки, и хранения, и дистрибуции (что касается топлива), и возможностей зарядки (что касается электричества).

    В частности, речь идет о таких проектах как электровоз на батареях, который может работать на тех участках, где контактная сеть отсутствует, береговые установки для зарядки электробатарей на борту судов, а также использование в качестве бункерного топлива аммиака.

    Партнеры также намерены разработать и внедрить ряд решений по цифровизации и автоматизации, связанных с переходом на чистую энергию. Еще одно направление деятельности в рамках проекта – поиск стимулов, чтобы подвигнуть компании к внедрению экологически чистых технологий.

    Наконец, одним из результатов проекта должна стать разработка мастер-плана по обнулению к 2050 году выбросов углекислого газа при перевозках в, из и внутри порта – и что для этого надо будет сделать в горизонте 2030 и 2040 годов.

    На реализацию проекта, который получил название MAGPIE: sMArt Green Ports as Integrated Efficient multimodal hubs отведено 5 лет.

    Фото: Администрация порта Роттердам, автор Данни Корнелиссен


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