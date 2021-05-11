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Роттердам смотрит в сторону водорода
11.05.2021

Роттердам смотрит в сторону водорода

    • Немецкие сталелитейные компании thyssenkrupp Steel и HKM и порт Роттердам изучают возможности создания международной цепочки поставок водорода. Производители намерены заменить используемый при выплавке стали уголь на водород, чтобы обеспечить переход к климатически нейтральному производству.

    В течение десятилетий обе компании импортировали большие объемы угля, железной руды и прочего сырья через собственный терминал в Роттердаме, оттуда груз доставлялся на производственную площадку в Дуйсбурге речным транспортом и по железной дороге.

    Сейчас, рассказали SeaNews в Администрации порта Роттердам, партнеры будут рассматривать различные варианты импорта водорода через Роттердам, один из которых предполагает строительство трубопровода из Роттердама в Дуйсбург. В рамках партнерства возможна реализация и других инициатив, а также развитие существующих проектов и инициатив сторон.

    Администрация порта в Роттердам в настоящее время изучает возможности импорта водорода из различных стран и регионов мира. «Зеленый» водород является экологически чистой альтернативой углю, нефти и природному газу отмечают в порту. Если Европа и Германия в частности хотят сократить выбросы углекислого газа и к 2050 году достичь климатической нейтральности, и при этом сохранить сильный промышленный сектор, потребуются большие объемы водорода.


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