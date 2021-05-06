FESCO увеличила выручку и показала чистую прибыль

Транспортная группа FESCO опубликовала операционные и консолидированные финансовые результаты за 2020 год. Консолидированная выручка составила 62,2 млрд рублей, на 10% выше уровня 2019 года. Ключевыми драйверами роста в FESCO называют увеличение грузооборота в портовом дивизионе и рост объемов на основных сервисах группы.

Консолидированный показатель EBITDA по группе составил 12 293 млн рублей, на 1% выше уровня 2019 года. Чистая прибыль составила 8,4 млрд рублей против убытка в 1,8 млрд рублей в 2019 году.

Выручка по линейно-логистическому дивизиону составила 46,6 млрд рублей, на 23% выше уровня 2019 года. Основными факторами изменения выручки стали увеличение объемов интермодальных перевозок и ставок внешнеторговых морских перевозок. Показатель EBITDA составил 3,3 млрд рублей, на 42% выше уровня 2019 года.

Объем интермодальных перевозок составил 393 тыс. TEU, на 14% выше уровня 2019 года. Прирост объемов в группе объясняют открытием новых регулярных сервисов, запуском проектных перевозок и расширением клиентского портфеля. Объем международных морских перевозок составил 293 тыс. TEU, на 17% выше уровня 2019 года. Рост объемов связан с мероприятиями по привлечению клиентов с традиционных Deep Sea маршрутов на маршруты через порты российского Дальнего Востока. Каботажные перевозки составили 80 тыс. TEU, на 3% выше уровня 2019 года, рост обусловлен увеличением вместимости на основных сервисах группы.

В портовом дивизионе выручка составила 16,3 млрд рублей, на 6% выше уровня 2019 года. Ключевыми драйверами роста стали изменение грузооборота и ставок, в первую очередь в сегменте перевалки импортных и экспортных грузов. Показатель EBITDA составил 7,4 млрд рублей, на 9% выше уровня 2019 года. Объем перевалки контейнеров увеличился на 8% по сравнению с 2019 годом и составил рекордные 672,4 тыс. TEU.

В железнодорожном дивизионе выручка составила 5,3 млрд рублей, на 35% ниже уровня 2019 года. Как отмечают в группе, в течение 2020 года менеджмент последовательно проводил программу по реализации непрофильных активов и увеличения целевого парка фитинговых платформ. Ключевыми этапами программы в 2020 году стали выход из сегмента перевозок зерновых грузов в хоппер-зерновозах и продажа 100% доли в ООО «ТрансГрейн». Показатель EBITDA составил 1,9 млрд рублей, что на 46% ниже уровня 2019 года. Объем железнодорожных контейнерных перевозок составил 471 тыс. TEU, на 21% выше уровня 2019 года, рост произошел за счет увеличения парка фитинговых платформ. Вагоноотправки крытого подвижного составили 17,9 тыс. ед., на 9% выше уровня 2019 года.

В морском дивизионе выручка составила 3,3 млрд рублей, на 3% выше уровня 2019 года. Ключевыми драйверами роста стали пополнение флота многоцелевыми судами и успешное завершение антарктической экспедиции по обеспечению индийских научно-исследовательских станций. Показатель EBITDA составил 1 млрд рублей, на 29% выше уровня 2019 года. Совокупный объем судо-суток в эксплуатации составил 6 478, на 10% ниже уровня 2019 года.

В сегменте Бункеровка выручка составила 841 млн рублей, на 29% ниже уровня 2019 года. Основным фактором снижения выручки стало вступление в силу новых экологических требований по переходу на низкосернистое судовое топливо, а также рост доли бункеровок по агентской схеме взамен реализации нефтепродуктов. Показатель EBITDA составил 12 млн рублей, на 85% ниже уровня 2019 года. Объемы бункеровки составили 67 тыс. тонн, на 1% ниже уровня 2019 года.

Показатель Чистый долг/ EBITDA (без учета МСФО) снизился с 3,7х на 31.12.2019 до 2,8х на 31.12.2020. Консолидированный долг Группы в рублевом выражении сократился на 17% до 33,7 млрд рублей.