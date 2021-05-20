Рекордные показатели Zim

Zim опубликовал основные операционные и финансовые показатели за первый квартал 2021 года.

Как сообщили SeaNews в компании, объем перевозок по итогам первого квартала составил 818 тыс. TEU, на 28,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Средняя величина ставки составляла 1925 долларов за TEU, на 76,4% выше, чем годом ранее.

Чистая прибыль составила 589,6 млн долларов против чистого убытка 11,9 млн долларов в первом квартале 2020 года. Суммарная выручка выросла в 2,1 раза до 1,74 млрд долларов. Как объясняют в компании, такие показатели были достигнуты главным образом за счет увеличения доходов от контейнерных перевозок, отражающего как рост фрахтовых ставок, так и увеличение объемов.

Скорректированный показатель EBITDA составил 820,5 млн долларов, в 8,4 раза выше, чем в первом квартале 2020 года. Операционная прибыль выросла в 27,4 раза до 683,5 млн долларов, скорректированная операционная прибыль – в 25,3 раза до 687,8 млн долларов. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA и скорректированной операционной прибыли за первый квартал 2021 года составила 47% и 39%, соответственно против 12% и 3% за первый квартал 2020 года.

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 777,4 млн долларов против 101,6 млн долларов в первом квартале 2020 года (рост в 7,7 раз).

Свободный денежный поток в первом квартале 2021 увеличился в 6,6 раз до 643 млн долларов года против 98 млн долларов годом ранее.

Компания повысила свой прогноз на весь год и ожидает, что в 2021 году скорректированный показатель EBITDA составит от 2,5 до 2,8 млрд долларов, что, по словам президента и CEO Zim Эли Гликмана, более чем на 75% выше средней точки предыдущего прогноза. Скорректированная операционная прибыль по обновленному прогнозу ожидается в вилке от 1,85 до 2,15 млрд долларов.