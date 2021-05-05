В России временно запретили экспорт гречки

Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз гречихи, крупы грубого помола из гречихи и обрушенного гречневого зерна. Соответствующее постановление от 30 апреля 2021 года № 684 опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу гречиху внесли в перечень товаров, жизненно важных для внутреннего рынка РФ

Запрет будет действовать с 5 июня по 31 августа этого года. Исключение – гуманитарная помощь иностранным государства, вывоз гречки из РФ в интересах министерства обороны РФ, а также в случаях, когда гречку везут из одного региона России в другой через территорию иностранного государства.