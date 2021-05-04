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Макет космического аппарата доставили на космодром «Восточный» на самолете
04.05.2021

Макет космического аппарата доставили на космодром «Восточный» на самолете

    • Авиакомпания «Волга-Днепр доставила макет станции «Луна-25» из Москвы в Благовещенск на борту транспортного самолета Ан-124-100.

    Габаритный макет автоматической станции «Луна-25», разработанной одним из ведущих предприятий ракетно-космической промышленности АО «НПО Лавочкина», общим весом 5,3 тонн был доставлен в аэропорт «Игнатьево» с дальнейшей транспортировкой до космодрома «Восточный». Макет предназначен для проведения комплексных испытаний технических средств и систем на космодроме, сообщили SeaNews в авиакомпании.

    Реализация космической экспедиции «Луна-25» является важным шагом в освоении космического пространства, она позволит подняться на качественно новый уровень в исследованиях Луны и под другим углом взглянуть на перспективы освоения планет Солнечной системы, понять механизмы зарождения планет, появления воды и, следовательно, жизни на Земле. Космический аппарат «Луна-25» полностью создаётся с использованием российской элементной базы и последних достижений в области космического приборостроения. Главная задача миссии — отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований грунта в районе Южного полюса Луны.

    «В этом году мы отмечаем юбилей нашего плодотворного сотрудничества с АО «НПО Лавочкина», которое длится уже 25 лет. За это время мы не только доставили более 300 тонн уникального оборудования, но и значительно расширили спектр предоставляемых услуг – от авиационной доставки до оформления необходимой документации и пропусков, организации наземного сопровождения в аэропортах, декларирования опасных грузов, предоставления автомобильной доставки до места назначения и других составляющих умной логистики», — сказала коммерческий директор авиакомпании «Волга-Днепр» Екатерина Андреева.

    На протяжении более 30 лет авиакомпания «Волга-Днепр» предлагает уникальные решения для партнеров из аэрокосмической отрасли. За это время рамповые самолеты компании, Ан-124-100/150 и Ил-76ТД-90ВД, выполнили более 1 тыс. рейсов, доставив почти 48 тыс. тонн спутникового оборудования, запчастей для самолетов, фюзеляжей, двигателей, вертолетов и других аэрокосмических грузов.


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