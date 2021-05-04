Экспорт угля и кокса, 2 месяца 2021: вывоз угля и кокса вырос

По итогам первых двух месяцев 2021 года из России было вывезено порядка 27,5 млн тонн угля. Это на 3,4% больше, чем было экспортировано в аналогичном периоде 2020 года. Таможенная стоимость экспортного угля составила 1,7 млрд долларов – на 4,9% меньше, чем годом ранее.

Отметим, что за 2 месяца этого года импорт угля составил 2,8 млн тонн – на 20,6% меньше, чем годом ранее. В то же время в стоимостном выражении импорт каменного увеличился на 11,4% до 59,8 млн долларов.

По данным ФТС, кокса и полукокса по итогам января-марта 2021 года вывезли 599,3 тыс. тонн – на 93,8% больше, чем годом ранее. Таможенная стоимость экспорта кокса и полукокса выросла в 2 раза и составила 123,5 млн долларов.

Российский экспорт каменного угля в феврале 2021 года составил 15,3 млн тонн (плюс 8,9% к февралю 2020 и плюс 25,7% к январю 2021). Таможенная стоимость экспортированного угля составила порядка 931,1 тыс. долларов (плюс 2,1% к февралю 2020 и плюс 27,7% к январю 2021).

Экспорт кокса и полукокса в феврале этого года составил 318,6 тыс. тонн (рост в 2,3 раза к февралю 2020 и плюс 13,5% к январю 2021). Таможенная стоимость экспортированных в феврале кокса и полукокса составила 70,6 млн долларов (рост в 2,4 раза к февралю 2020 и плюс 33,5% к январю 2021).