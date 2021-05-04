Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Экспорт угля и кокса, 2 месяца 2021: вывоз угля и кокса вырос
04.05.2021

Экспорт угля и кокса, 2 месяца 2021: вывоз угля и кокса вырос

    • По итогам первых двух месяцев 2021 года из России было вывезено порядка 27,5 млн тонн угля. Это на 3,4% больше, чем было экспортировано в аналогичном периоде 2020 года. Таможенная стоимость экспортного угля составила 1,7 млрд долларов – на 4,9% меньше, чем годом ранее.

    Отметим, что за 2 месяца этого года импорт угля составил 2,8 млн тонн – на 20,6% меньше, чем годом ранее. В то же время в стоимостном выражении импорт каменного увеличился на 11,4% до 59,8 млн долларов.

    По данным ФТС, кокса и полукокса по итогам января-марта 2021 года вывезли 599,3 тыс. тонн – на 93,8% больше, чем годом ранее. Таможенная стоимость экспорта кокса и полукокса выросла в 2 раза и составила 123,5 млн долларов.

    Российский экспорт каменного угля в феврале 2021 года составил 15,3 млн тонн (плюс 8,9% к февралю 2020 и плюс 25,7% к январю 2021). Таможенная стоимость экспортированного угля составила порядка 931,1 тыс. долларов (плюс 2,1% к февралю 2020 и плюс 27,7% к январю 2021).

    Экспорт кокса и полукокса в феврале этого года составил 318,6 тыс. тонн (рост в 2,3 раза к февралю 2020 и плюс 13,5% к январю 2021). Таможенная стоимость экспортированных в феврале кокса и полукокса составила 70,6 млн долларов (рост в 2,4 раза к февралю 2020 и плюс 33,5% к январю 2021).


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    18.03.2021
    Экспорт минеральных удобрений, январь 2021: вывоз калийных существенно вырос
    По итогам первого месяца 2021 года экспорт минеральных калийных удобрений в физическом выражении составил […]
    2021минеральные удобренияЭкспорт
    0
    16.03.2021
    Грузооборот Каспийского бассейна в январе 2021 года снизился на 10,2%
    Январь 2021
    2021ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0
    30.03.2021
    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в феврале 2021 года в деталях
    Февраль 2021
    Только для подписчиков
    2021Дальневосточный бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    19.04.2021
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 15, 2021
    На прошедшей неделе ставки на трейде Азия – Европа снизились. На средиземноморском трейде ставки […]
    2021Фрахтовые ставки
    0
    19.03.2021
    В какие страны сокращался экспорт в 2020 году
    ТОП-5 стран назначения. Итоги 2020 года
    2020Статистика таможниТСВТЭкспорт
    0
    16.04.2021
    Экспорт железной руды в январе-феврале 2021 года в деталях
    Материал подготовлен по данным online сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности […]
    Только для подписчиков
    2021Железная рудаСтатистика таможниТСВТ
    0
    16.04.2021
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 15, 2021
    На 15 неделе в Азовском регионе уровень фрахта остается практически без изменений. По данным брокерской компании […]
    Только для подписчиков
    2021Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    14.04.2021
    ТОП-5 падающих товарных позиций в экспорте в деталях
    Материал подготовлен по данным online сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности […]
    Только для подписчиков
    2020Статистика таможниТоварные группыТСВТ
    0
    19.04.2021
    Импорт марганцевой руды в январе-феврале 2021 года в деталях
    Материал подготовлен по данным online сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности […]
    Только для подписчиков
    2021ИмпортРудаСтатистика таможни
    0
    02.04.2021
    Фрахтовые ставки из порта Новороссийск, неделя 13, 2021
    На рынке «большой воды» Черноморского региона наблюдаются многочисленные отправки из портов России и Украины зерновых […]
    Только для подписчиков
    2021НовороссийскФрахтовые ставкиЧерное море
    0
    12.04.2021
    Top-25 контейнерных линий
    По состоянию на 1 апреля 2021 года 25 крупнейших контейнерных линий в совокупности контролировали, […]
    Только для подписчиков
    2021Top-25Контейнерная линия
    0
    23.04.2021
    Экспорт руды и концентратов драгоценных металлов в январе-феврале 2021 года
    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ. Подписаться По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-февраль […]
    2021РудаСтатистика таможниТСВТ
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    04.05.2021 180 млн тонн по Транссибу и БАМу к 2024 году
    26.04.2021 Капитан порта Магадан разрешил подъем затонувшего судна в бухте Нагаева
    23.04.2021 30 млн рублей за золотую визу для иностранных инвесторов
    08.04.2021 Правительство вводит экспортную пошлину на подсолнечное масло
    05.04.2021 Поставки белорусских нефтепродуктов через российские порты опережают планы
    02.04.2021 Гидрографическое судно для работы в Арктике построят за счет государства
    Контейнерные перевозки Показать всё
    04.05.2021 Контейнерооборот линий через порты Прибалтики
    04.05.2021 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 17, 2021
    30.04.2021 Влияет ли размер контейнеровоза на точность соблюдения расписания?
    29.04.2021 Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2021 года снизился на 4,3%
    29.04.2021 Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2021 года в деталях
    29.04.2021 Роттердам вырос на 3%
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти