Китай построит 22 контейнеровоза для CMA CGM

CMA CGM заказал в Китае строительство 22 контейнеровозов на общую сумму 2,3 млрд долларов. Это крупнейший заказа в истории китайского судостроения, сообщает Offshore Energy со ссылкой на китайское издание Xinde Marine.

Заказы распределены между тремя предприятиями: Jiangnan Shipyard, Hudong-Zhonghua Shipbuilding и Qingdao Beihai Shipbuilding Heavy Industry, которые являются дочерними предприятиями Китайской государственной судостроительной корпорации.

Контракт предусматривает строительство шести контейнеровозов, оснащенных двухтопливными двигателями, вместимостью по 15 тыс. TEU; шесть – по 13 тыс. TEU; десять — по 5,5 тыс. TEU, оборудованные двигателями на низкосернистом топливе.

Сдача судов в эксплуатацию планируется с 2023 по 2024 год.