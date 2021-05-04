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Китай построит 22 контейнеровоза для CMA CGM
04.05.2021

Китай построит 22 контейнеровоза для CMA CGM

    • CMA CGM заказал в Китае строительство 22 контейнеровозов на общую сумму 2,3 млрд долларов. Это крупнейший заказа в истории китайского судостроения, сообщает Offshore Energy со ссылкой на китайское издание Xinde Marine.

    Заказы распределены между тремя предприятиями: Jiangnan Shipyard, Hudong-Zhonghua Shipbuilding и Qingdao Beihai Shipbuilding Heavy Industry, которые являются дочерними предприятиями Китайской государственной судостроительной корпорации.

    Контракт предусматривает строительство шести контейнеровозов, оснащенных двухтопливными двигателями, вместимостью по 15 тыс. TEU; шесть – по 13 тыс. TEU; десять — по 5,5 тыс. TEU, оборудованные двигателями на низкосернистом топливе.

    Сдача судов в эксплуатацию планируется с 2023 по 2024 год.

     


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