Приглашаем на парусную регату «МЕРНАЯ МИЛЯ-2021» в Петербурге

Открытие парусного сезона не за горами! И хотя большинство популярных парусных акваторий мира по-прежнему находятся под жесткими ограничениями, мы надеемся на интересный, насыщенный гоночный сезон — в Санкт-Петербурге достаточно своего моря и своих яхт!

Оргкомитет регаты снова выступает с частной инициативой провести профильную регату для шиппинговых компаний под названием «МЕРНАЯ МИЛЯ».

Приглашаем команды от шиппинговых компаний –судовладельцев, морские агентства, экспедиторов, представителей портов и терминалов.

В этом году участникам предлагается регата из двух двухдневных этапов.

I этап — 19-20 июня.

II этап — 28-29 августа.

Награждение будет проходить за каждый этап и за общий зачет по результатам двух этапов.

Формат гонок: каждый этап представляет собой серию коротких гонок по петле, 4-5-6 гонок каждый гоночный день.

Яхты: МХ700.

Экипаж: 4-5 человек

Вечером после гонок короткая развлекательная программа — фуршет, награждение.

Адрес проведения регаты: Центральный яхт-клуб СПб (Петровская коса, д 9).

Выставляйте команды! Принимаем заявки!

Руководитель оргкомитета Сергей Брюзга,

моб. +7 921 936 0394