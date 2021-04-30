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Приглашаем на парусную регату «МЕРНАЯ МИЛЯ-2021» в Петербурге
30.04.2021

Приглашаем на парусную регату «МЕРНАЯ МИЛЯ-2021» в Петербурге

    • Открытие парусного сезона не за горами! И хотя большинство популярных парусных акваторий мира по-прежнему находятся под жесткими ограничениями, мы надеемся на интересный, насыщенный гоночный сезон — в Санкт-Петербурге достаточно своего моря и своих яхт!

    Оргкомитет регаты снова выступает с частной инициативой провести профильную регату для шиппинговых компаний под названием «МЕРНАЯ МИЛЯ».

    Приглашаем команды от шиппинговых компаний –судовладельцев, морские агентства, экспедиторов, представителей портов и терминалов.

    В этом году участникам предлагается регата из двух двухдневных этапов.

    • I этап — 19-20 июня.
    • II этап — 28-29 августа.

    Награждение будет проходить за каждый этап и за общий зачет по результатам двух этапов.

    Формат гонок: каждый этап представляет собой серию коротких гонок по петле, 4-5-6 гонок каждый гоночный день.

    Яхты: МХ700.

    Экипаж: 4-5 человек

    Вечером после гонок короткая развлекательная программа — фуршет, награждение.

    Адрес проведения регаты: Центральный яхт-клуб СПб (Петровская коса, д 9).

    Выставляйте команды! Принимаем заявки!

    Руководитель оргкомитета Сергей Брюзга,

    моб. +7 921 936 0394


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