Приглашаем на парусную регату «МЕРНАЯ МИЛЯ-2021» в Петербурге

Открытие парусного сезона не за горами! И хотя большинство популярных парусных акваторий мира по-прежнему находятся под жесткими ограничениями, мы надеемся на интересный, насыщенный гоночный сезон — в Санкт-Петербурге достаточно своего моря и своих яхт!
Оргкомитет регаты снова выступает с частной инициативой провести профильную регату для шиппинговых компаний под названием «МЕРНАЯ МИЛЯ».
Приглашаем команды от шиппинговых компаний –судовладельцев, морские агентства, экспедиторов, представителей портов и терминалов.
В этом году участникам предлагается регата из двух двухдневных этапов.
- I этап — 19-20 июня.
- II этап — 28-29 августа.
Награждение будет проходить за каждый этап и за общий зачет по результатам двух этапов.
Формат гонок: каждый этап представляет собой серию коротких гонок по петле, 4-5-6 гонок каждый гоночный день.
Яхты: МХ700.
Экипаж: 4-5 человек
Вечером после гонок короткая развлекательная программа — фуршет, награждение.
Адрес проведения регаты: Центральный яхт-клуб СПб (Петровская коса, д 9).
Выставляйте команды! Принимаем заявки!
Руководитель оргкомитета Сергей Брюзга,
моб. +7 921 936 0394