В Архангельске открывается производство пропульсивного комплекса для судов

Машиностроительный дивизион Росатома — АО «Атомэнергомаш» открыл в Архангельске филиал «АЭМ-Пропульсия». Главной задачей компании станет производство и поставка элементов пропульсивного комплекса для судов различного назначения и класса, сообщает пресс-служба Росатома.

В настоящее время ведутся работы по модернизации производственной площадки филиала. Благодаря наличию собственного литейного производства в контуре управления АО «Атомэнергомаш» существует возможность производства гребных винтов из отливок лопастей собственного производства с получением соответствующих сертификатов.

В настоящее время «АЭМ-Пропульсия» активно прорабатывает возможность выступить в качестве комплектного поставщика валолинии в сборе. Это одна из наиболее ответственных частей судна, производство которой синхронизируют со строительством судна по времени. Для осуществления поставок точно в соответствии с графиком постройки судна создается цепочка кооперации с основными предприятиями дивизиона и другими ведущими российскими производителями.

С момента своего создания «АЭМ-Пропульсия» приступила к сотрудничеству с АНО «Судпром» для повышения конкурентоспособности, технологичности и продвижения товаров и услуг на внутреннем рынке. Одновременно с этим «АЭМ-Пропульсия» активно работает над созданием «пакетных» решений для судостроения – комплексной поставки всего пропульсивного комплекса судна в целом, от главного двигателя до винта.