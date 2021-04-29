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В Архангельске открывается производство пропульсивного комплекса для судов
29.04.2021

В Архангельске открывается производство пропульсивного комплекса для судов

    • Машиностроительный дивизион Росатома — АО «Атомэнергомаш» открыл в Архангельске филиал «АЭМ-Пропульсия». Главной задачей компании станет производство и поставка элементов пропульсивного комплекса для судов различного назначения и класса, сообщает пресс-служба Росатома.

    В настоящее время ведутся работы по модернизации производственной площадки филиала. Благодаря наличию собственного литейного производства в контуре управления АО «Атомэнергомаш» существует возможность производства гребных винтов из отливок лопастей собственного производства с получением соответствующих сертификатов.

    В настоящее время «АЭМ-Пропульсия» активно прорабатывает возможность выступить в качестве комплектного поставщика валолинии в сборе. Это одна из наиболее ответственных частей судна, производство которой синхронизируют со строительством судна по времени. Для осуществления поставок точно в соответствии с графиком постройки судна создается цепочка кооперации с основными предприятиями дивизиона и другими ведущими российскими производителями.

    С момента своего создания «АЭМ-Пропульсия» приступила к сотрудничеству с АНО «Судпром» для повышения конкурентоспособности, технологичности и продвижения товаров и услуг на внутреннем рынке. Одновременно с этим «АЭМ-Пропульсия» активно работает над созданием «пакетных» решений для судостроения – комплексной поставки всего пропульсивного комплекса судна в целом, от главного двигателя до винта.


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